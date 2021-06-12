端午連假首日！高雄主要匝道入口車潮狂塞　駕駛接龍無奈哀嚎

▲連假首日，高雄市各主要匝道入口仍湧現車潮 。（圖／高雄市交通局提供）

記者洪靖宜／高雄報導

端午連假首日，高雄市交通局透過路口監控即時影像發現，市區主要高速公路入口匝道包括中正、九如及台88西向接國1，還是有許多車輛排隊等候上國道，甚至造成周邊平面道路路口回堵，駕駛塞車陣哀哀叫，警方已派各轄區分局員警在各匝道入口強力疏導排隊車流、驅離想插隊加劇塞車回堵的車輛。

新冠肺炎疫情警戒狀態尚未解除，指揮中心一再呼籲民眾減少移動，同時高速公路各入口實施高強度匝道儀控管制，包含紅燈秒數加倍，一個周期約48秒，其中紅燈35秒、綠燈10秒、黃燈3秒。

不過端午連假首日，高雄市各主要匝道入口仍湧現車潮，高雄市交通局透過路口監控即時影像發現，市區主要高速公路入口匝道包括中正、九如及台88西向接國1，還是有許多汽車排隊等候上國道。由於車輛數目眾多，也造成周邊平面道路路口回堵。已派各轄區分局員警會在各匝道入口強力管制疏導驅離排隊車流。

就有網友在「高雄五甲大小事」提醒大家「五甲交流道別來，一早都被管制」，引發不少網友共鳴，有人說「太多人南下了，不分流不行，有機會在南下返鄉不好嗎？」、「沒買火車票並不代表不會改開車」，也有人直呼「忘記有上班的人嗎」、「車子群聚太可怕了」

時間對我們來說完全沒用！

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