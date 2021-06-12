端節防疫勿出門！花蓮連假管制5大場所　加強稽查違反必罰

▲▼吉安警分局為配合防疫措施，連假期間加強管制地區取締，一經查獲直接裁罰。（圖／吉安警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為保障端午連假期間鄉親健康安全，花蓮縣政府公布管制五大類觀光場所至6月28日，面對嚴峻的疫情，吉安警分局將持續派員加強巡守稽查，請民眾在3天的連假當中盡量待在家裡，減少日常活動，若非必要切勿外出°

列為管制的五大場所包括:

一、服務空間：太魯閣國家公園管理處、東海岸風景管理處、北回歸線、奚卜蘭、花蓮、秀姑巒等遊客中心。

二、開放型據點：七星潭風景特定區、鹽寮海濱、牛山、蕃薯寮、芭崎、大石鼻山、石門、石梯橋、長虹橋、瑞港4K、奇美。

三、步道：匯德、砂卡礑、長春祠、山月吊橋、錐麓古道、九曲洞、岳王亭吊橋、白楊、豁然亭、小奇萊、合歡溪、得卡倫、小錐麓、大同大禮、燕子口、流芳橋觀景平台、蘭亭、綠水、合流露營區、綠水野營地、綠水文山、武嶺觀景台、合歡主峰、石門山、合歡西北峰、屏風山等步道。

四、重要溪流及海域：三棧溪、砂婆礑、翡翠谷、清水溪、崇德海岸水域。

五、及其他因疫情發展新增之場所。

吉安警分局為配合縣府各項防疫措施，連假期間將派員前往上述特定風景區、景點、溪流等加強宣導及取締，自全國三級警戒以來，警方共取締8人違反場所管制的案件，只要一經查獲不再勸導，直接函報衛生主管機關裁罰，呼籲民眾切勿心存僥倖，以免荷包大失血°

今年端午連假花蓮飯店、旅館、民宿等住宿率僅有0.8%，花蓮九成以上的旅宿業紛紛自主停業，也有許多的業者主動要求旅客退訂，面對疫情，回鄉學子、家人或返工的朋友們千萬不要鬆懈，下車時可先行或預約至花蓮市衛生所辦理篩檢，遵守所有三級警戒的管制措施， 共同堅守防疫戰線。

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