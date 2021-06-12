苗栗長者打疫苗「要上網填表單」！議員轟縣府：學高雄造冊很難嗎

▲苗栗縣長徐耀昌。（圖／翻攝徐耀昌臉書）

記者陳羿妏／苗栗報導

苗栗縣因電子科技大廠群聚案，連日新增多起本土確診個案。然而，苗栗縣府昨（11日）晚間公告75歲以上長者預約施打疫苗，需上網填寫Google表單，卻遭到議員曾玟學、陳光軒吐槽。其中陳光軒更是發文直指，縣府應學學高雄市的造冊做法。

苗栗縣府11日晚間公告75歲以上長者預約疫苗的方式，針對18鄉鎮公所開設Google表單，要求民眾於12日上午8點開始預約。議員曾玟學隨後吐槽，縣府不但沒在記者會處理好表單問題，讓民眾從下午三點敲碗到晚上十點，也未提出長者移動配套措施；稍早他也上網實測預約，結果表單全掛掉，根本無法使用。

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▲苗栗縣議員曾玟學（左）、陳光軒（右）接連發文吐槽縣府預約疫苗做法。（圖／翻攝臉書）

此外，由於高雄市政府此次長者預約施打疫苗方式，係採市府造冊，由里長或里幹事發送通知單，貫徹「不用預約、不用排隊、一定打得到」三大原則，議員陳光軒今早也發文痛批，「苗栗縣政府，學學人家造冊很難嗎？最好是75歲以上的老人家會上網預約打疫苗啦！然後眾孫子們幫約的，一樣沒用，因為雲端直接給你塞到爆炸！造冊完直接從最高齡的開始往下打，在家等通知，哪需要什麼上網搶，弄來弄去還不是眾孫子門在被你縣府惡整」。

▲陳其邁針對長輩制定疫苗接種策略。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁 Chen Chi-Mai）

對此，苗栗縣長徐耀昌今上午緊急公告「原訂6月12日(六)上午8點，開放新冠肺炎疫苗接種預約報名，暫緩！！！因昨晚情指揮中心緊急通告，所有接種需於6月15日開始接種， 所以暫緩報名！」