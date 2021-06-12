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三級警戒降級「5指標」曝！醫揭「唯一方法」：靠民眾忍耐大火必重燃

▲▼疫情 防疫 醫護人員 臺大醫院 疫病門診。（圖／記者屠惠剛攝）

▲醫師分析，是否可從三級警戒降級有5項指標。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／綜合報導

台灣自5月15日，雙北實施三級警戒，緊接著全國也陷入「半封城」狀態，不過，眼見再延長的三級警戒期限即將到來，民眾無不盼望能盡快解除，同時也希望疫情能降溫。對此，醫師就分析是否可從三級警戒降級的「5個指標」，並提到，要達成5個指標，若沒有「主動、大量、快速的採集檢體與完成檢驗的能量」，基本上「可能性很低」。

前台大醫院副院長、醫師王明鉅在臉書分析疫情現況，也提到大眾最為關心的三級警戒要達到什麼程度才可降級。醫師提出5個觀察指標，第一、死亡人數：他表示，這代表的是台灣應對新冠病毒大流行的診斷、治療以及因為疫苗施打而減少感染者與預防死亡的整體醫療能量。個人認為的標準，「死亡人數應持續減少到每天只有個位數以下甚至是3人以下，而且連續14天都如此」。

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王明鉅表示，第二、死亡當日確診或死亡後才確診的病人數：這項指標應該是0人，而且要連續14天都是0人。這個人數代表的是，台灣的公共衛生與醫療體系，能夠早期診斷出新冠病毒感染者的能力。只要出現一個這樣的案例，就意味著社區內還有太多感染者，因為沒有被發現、被診斷，無從得到足夠的醫療監測，才會在死亡當天或甚至死後才確診。

▲疫情街道空景,新冠肺炎影響，北市進入第三級警戒，民眾展現自律假日減少外出，台北市區人車稀少。（圖／記者林敬旻攝）

▲醫師認為，靠著民眾忍耐及自主封城，解除了三級警戒，疫情大火必會重燃。（圖／記者林敬旻攝）

王明鉅接著說，第三、確診後3天內死亡人數：數字當然最好也要是0人，而且是14天內0人。但如果做不到，連續14天內也應該只有非常少的天數出現1人。醫師說明，這個人數代表的是，同樣是台灣早期診斷出新冠病毒感染者，且能提供這些確診者足夠數量、有相當醫療照顧與空間的能力。近期5天的數字是4人、5人、3人、2人、3人。

王明鉅指出，新北市與台北市的每日篩查人數持續增加，且確診人數連續14天的期間內，能持續下降或維持在10人以下也是其中一項指標。

第五、新北市與台北市以外的全國其他地區，每日的篩查人數都要能持續增加，而且每個地區連續14天都不再出現確診人數的新高峰，才能避免台灣內部任何一個新破口的出現。王明鉅舉例，如：苗栗目前就正處於另一個高峰，而原因相信大家也知道是來自外籍移工的大群聚感染。

▲▼新店交通公園由耕莘醫院負責的快篩站持續加大篩檢量能，每天都有不少的新店在地居民前往進行新冠肺炎的篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

▲醫師提到，唯有靠大量快速且主動的篩檢，才能達成解除三級警戒的5項指標。（圖／記者湯興漢攝）

王明鉅認為，台灣疫苗施打人數要達到70%的今年十月、十一月、十二月或明年初前，能達成上述5項觀察數據的目標值的方法只有一個「主動、大量、快速的採集檢體與完成檢驗的能量」，假設沒有做到，想達成5項數據的目標值，「我認為可能性很低」，就算達成了，那更可能是靠著全國民眾的忍耐與配合自動封城的結果，一旦解除三級警戒與管制，「疫情大火必將重新燃起」。

王明鉅提到，目前各縣市平均每日篩檢人數最多的是新北市。不過，它每日的篩查人數也僅是全部人口的0.13%。這樣的篩檢能量之下，即便已經是全國最大的主動社區篩檢能量，但如此還是不可能找到許多無症狀的感染者。

最後，王明鉅指出，只要有一個無症狀的感染者猝死、仍有無症狀的感染者死亡後才確診，「全國民眾心中的恐慌將很難消除」，只要這種恐懼不消除，目前已經幾乎完全停擺的服務業與其他許多產業，就算政府在其他的考量之下降低三級警戒，在實質上也很難達到恢復經濟的效果。

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