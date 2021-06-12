何時解除三級警戒？　陳時中盼「疫苗施打率達6成」

記者徐政璿／台北報導

立法院財政委員會等6委員會11日召開聯席會議審查紓困4.0特別預算，民進黨立委林俊憲詢問，何時降為二級警戒？衛福部長陳時中在備詢時回應，「目前來講沒有那樣條件」，他並期盼台灣能儘速達到6成以上的人接種疫苗。

林俊憲在質詢時劈頭就問，降為二級警戒有什麼條件？陳時中表示，就是染疫情況比三級警戒還低，控制到一定成度；林追問有沒有明確的條件？陳回應，「各國都不會去訂解除標準」。

林俊憲追問，現在衛福部的計畫，是希望到10月時，台灣6成以上民眾能打完疫苗？陳時中回應，「我們希望第一劑的比例能達到6成」。

林俊憲再問，是否6成以上民眾施打疫苗後，就能解除三級警戒？陳時中說，若有到那樣的比例，加上染疫的人數控制到一定的程度，那當然是可以。

聽完陳時中的答案，林俊憲馬上表示，「那我看（解除）三級至少要到10月」，陳時中則說，不做這樣的預測。

林俊憲不滿這個回應，繼續問「問題是疫苗要打到6成，要到10月耶」，陳時中又駁斥：「那是另外的指標，若社會環境已經控制住，也不用等到那時候」。

林俊憲聽完還是想要一個確切答案，直問「確診數要壓在多少以下」才能解除三級警戒？陳時中說，還是要由專家決定比較好。

林俊憲再問，「大概可以預見，三級封鎖還是要好幾個月，對不對，你自己有沒有預測」？陳時中保守回應，現在局勢看起來沒有變差，這是一個好現象，不過，社區防疫會不會有所鬆懈，還是要再關注。

▼衛福部長陳時中。（圖／記者湯興漢攝）

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