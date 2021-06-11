國道「即時影像」爆紅潮嚇傻！　 他：拜託別忘「巴塞感染群」

記者陳致平／台北報導

端午節3天連假登場，由於國內三級警戒延長，衛福部長陳時中多次呼籲「沒事別返鄉」，國道今晚首度實施高強度調控，希望能透過管制，減少人流移動。不過，觀察高速公路即時影像發現「紅潮湧現」，引發不少網友擔憂，名嘴教師黃益中也在臉書上發文提醒大家記取教訓，「別忘了巴塞感染群（Cluster Pasai）」。

▲高速公路車潮湧現，網友嚇傻。（圖／翻攝自高公局即時影像）

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為減少端午連假非必要的跨區移動，交通部採取高強度的國道車流調控與匝道管制，希望減少返鄉人潮，避免疫情擴大，連假的大眾搭乘交通運輸的人潮明顯減少，但是車潮卻擠上國道。

▲民眾擔心端午節連假車潮湧現。（圖／記者游宗樺攝）

名嘴黃益中在臉書上寫道，「一個端午連假，交通兩樣情」。他表示，台鐵高鐵的旅客來到史上最少，結果高速公路國道開始塞車回堵。

他接著提醒，今年2月馬來西亞一名學生從柔佛返回故鄉奔喪，但他返鄉後未先在飯店隔離，反而在長屋內隔離，長屋內喪禮上共有58位居民。後來居民陸續出現症狀，醫護也有46人確診，疫情迅速蔓延，最後造成當地2363人染疫，至少29死，官方將這起群聚稱為巴塞感染群（Cluster Pasai）。

黃益中特別提醒，「拜託別忘了巴塞感染群事件」，只能祈禱這些回堵車潮是因爲匝道管制，而不是大量返鄉人潮了，最後還在貼文底下表示真的很怕下一波疫情高峰。

▲國道即時路況顯示車流時速都在80公里以上，一路暢行。（圖／翻攝自高速公路即時路況）

不過，也有網友討論道，即時影像「塞滿滿」是因爲匝道儀控，導致車輛卡在上匝道前，上了高速公路車流一路順暢。記者實際查詢高速公路的即時路況也顯示車流量正常，整路都顯示80公里以上的「綠色」，再考量周五車流量本身較大，此次端午連假是否湧現返鄉人潮，還需再觀察，也請用路人隨時留意。