不甩陳時中！國道今早湧入車流　交流道「回堵車隊」畫面曝光

記者李宜秦／台北報導

今天是端午連假第一天，為避免國道車流過多，引發病毒傳染疑慮，交通部高公局自昨晚啟動匝道儀控，然而仍有許多車輛湧入，造成今早都會區交流道仍有排隊停等回堵車隊。而台鐵局統計，今日旅客數預估約5.5萬人次，平均乘載率6.2％。

▲今早車流湧入造成交流道回堵。（圖／高公局）

高公局表示，今日上午截至8時，國道交通量8.4mvk，比去年端午節連假首日同期26.0mvk明顯減少67.7%，惟仍有部分非必要移動車輛進入國道，造成今早都會區交流道仍有排隊停等回堵車隊，高公局強調，本次國道各交流道均啟動嚴格匝道儀控管制。

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▲雖然指揮中心多次呼籲端午連假不要返鄉，國道仍湧入不少車輛。（圖／高公局）

高公局表示，連假期間要進入國道勢必須長期等候，並再次呼籲，連假期間請國人務必配合防疫在家不要出門，短途旅次請走地方道路，讓國道提供緊急救護及運送民生物資車輛使用。

台鐵局統計11日營運資訊，旅客共139,133 人次、東線旅客數9,471人次、東線班次數191列次；今日開行列車共848列次、加班車0列次、準點率：95.4％。另預計今日旅客數約55,000人次，平均乘載率6.12％，各線別列車均低於2成。