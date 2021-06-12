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陳其邁曝3大長輩接種原則「醫護人員移動施打法」！網讚爆：驕傲

▲陳其邁針對長輩制定疫苗接種策略。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁 Chen Chi-Mai）

▲陳其邁針對長輩制定疫苗接種策略。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁 Chen Chi-Mai，下同）

記者閔文昱／綜合報導

高雄市連續5天零本土案例，高雄市府11日依然召開記者會，針對疫情相關資訊發布，並說明高齡長輩的疫苗接種策略，貫徹「不用預約、不用排隊、一定打得到」三大原則，讓不少人大讚相當體貼，甚至有臉書粉專貼出日本福岡縣的獨特「輪子椅接種法」，直問「市長是不是受到日本啟發？」

6月15日起將有新一批AZ疫苗開打，高雄市政府規劃75歲長者為第6類施打對象。考量長輩移動不便，市長陳其邁也在臉書透露，針對長輩施打疫苗，擬定幾個策略，「依系統造冊以及行政區的規劃，由里幹事通知；針對獨居行動不便還有重大傷病等等的長輩朋友提供車輛接駁；依通知書順序來前往接種，來作人員分流，這三項是我們在這次規劃的最重要工作指引。」

▲陳其邁針對長輩制定疫苗接種策略。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁 Chen Chi-Mai）

陳其邁指出，另外還有三大原則體恤長輩。

1.不用排隊：我們會讓長輩大家坐著，醫護人員移動方式來施打。

2.不用預約：我們會由里幹事直接送達通知書。

3.一定打得到：有發到通知書的，一定打得到，請大家放心。

▲陳其邁針對長輩制定疫苗接種策略。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁 Chen Chi-Mai）

陳其邁表示，長輩接種一共分成三個波段，請長輩不要擔心，「輪到你打的時候，市政府一定會通知你，服務到好。」甚至還秀出各大社區長輩疫苗接種站的時間及地點，令網友大讚，「高雄這一波真的沒話說，很好」、「我高雄，我驕傲」、「感謝市長貼心安排，讓我們很安心」。

另外，臉書粉專「高度台味」還發現，陳其邁體恤長輩的政策與日本福岡縣宇美町的「輪子椅接種法」雷同，並附上影片連結。只見影片中，許多老人排排坐後，醫師或護理師就推著疫苗、坐著輪子椅快速穿梭人陣間，平均一個人只需耗費20秒，讓粉專直呼神奇，「市長老實說，是不是受到日本啟發，很想一起坐那個有輪子的椅子在巨蛋溜來溜去轉圈圈？」

陳其邁10日也在防疫記者會上提到，考量長輩移動不方便，所以要號召熱血的計程車司機，投入接送長者打疫苗的行列，初步擬定對象包含獨居長輩、身心障礙者、重大疾病者，計程車也會做消毒，但當然最好是晚輩載送會更好，車資也會由市政府補貼。

▼市長陳其邁號召熱血小黃運將投入「載送長輩打疫苗」行列。（圖／高雄市政府提供）

▲▼市長陳其邁號召熱血小黃運將投入「載送長輩打疫苗」行列。（圖／高雄市政府提供）

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