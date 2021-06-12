男發燒多日自行騎車就醫　「離院200m」倒地不治身亡

記者游宗樺／台北報導

台北市南港區12日凌晨1時許，一名6旬男子出現發燒、虛弱等症狀，家屬見狀騎機車在前方帶路，引著男子騎另外一輛機車去就醫，但途中男子疑身體不適，在路邊休息時體力不支倒地，被發現時已無呼吸心跳，送往忠孝醫院急救後仍宣告不治。醫護人員經對男子進行採檢，快篩結果為陰性，最後仍需以PCR篩檢結果才能判斷該男是否染疫。

▲王男騎機車就醫途中身體不適倒地，送醫不治。（圖／記者游宗樺攝）

▲王男倒地地點距離忠孝醫院僅約200公尺。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，王姓男子（60歲）身體不適約2、3天，事發時自行騎著機車，跟著妻子、女兒共乘的另一輛機車，準備前往忠孝醫院就醫。王男行經東興街時感到身體不適，在路邊稍作休息，卻體力不支倒地，騎在前方的妻子及女兒發現王男未跟上，回頭發現王男倒地，於是報警求救。

警消於凌晨1時40分獲報到場，發現王男出現發燒症狀，已失去呼吸心跳，於是立即替他施行CPR，並將他送往200公尺外的忠孝醫院急救，最後仍宣告不治。醫護人員已對王男進行採檢，快篩結果為陰性，需等候PCR結果才能確認王男是否染疫。

▲王男被送往忠孝醫院急救仍宣告不治。（圖／記者游宗樺攝）