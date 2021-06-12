端午國道「綠燈10秒」堵返鄉！交流道入口車塞爆...駕駛中招哀號

記者柯沛辰／綜合報導

端午節連假遇上疫情嚴峻時刻，政府呼籲民眾不要返鄉、避免跨區移動，高速公路管制也首度實施「嚴格儀控管制」。不過，有網友11日晚間從國道即時影像發現，仍有不少車搶著想上國道，在匝道口塞成一團，也讓不少無辜遭波及的駕駛叫苦連天。對此，警方表示，對比以往連假前一天，車流量確實減少，推測是返鄉人潮多已趕在晚間9點儀控前上路。

有鑑於疫情升溫，高公局為了降低端午節民眾移動、國道車流量，首度祭出嚴格的車流調控、匝道管理措施，自11日9點起至連假結束，各匝道以48秒一個週期來調整：紅燈35秒、黃燈3秒、綠燈10秒，並暫停服務區賣場營業，希望讓民眾上國道不那麼方便，降低車流量。

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▲民眾擔心端午節連假車潮湧現，但實際上僅匝道附近壅塞。（圖／記者游宗樺攝）

國1五股交流道11日晚間出現約1公里的車流回堵，圓山交流道、內湖交流道、建國高架車多，台65接國3土城交流道、台64接國3中和交流道高架路段也有塞車，還有林口、桃園一度出現壅塞，除此之外多未受影響，國道車流也順暢。

根據《中央社》報導，國道警方表示，比起過往車流量暴增，中部路段南下、北上皆順暢，包括經常塞車的彰化南下路段。至於南部路段，國1各匝道雖啟動高強度儀控管制，但未出現雍塞；國3啟動匝道儀控後，車流還反而變少，推測是返鄉人潮早就趕在儀控前南下。

不過，有網友11日晚間在臉書社團「爆怨2公社」貼出高公局即時影像，「這個是返鄉車潮嗎，我自己感覺應該就是了，看到這個車潮就覺得實在有夠皮的，硬是要返鄉就對了？」

▲有網友貼出五股交流道車潮，大罵「硬要返鄉就對了？」（圖／高公局即時影像）



許多網友看完紛紛大罵，「退車票，結果擠高速公路」、「一群不怕死的」、「真的是不見棺材不掉淚」、「這些人是聽不懂人話嗎」、「難怪疫情降不下來」。

不過，也有人質疑「這是交流道的截圖耶」、「全部人都返鄉？這麼多人會通靈呀」、「政府這樣搞有比較好嗎？我看不懂」、「廢話，把門堵住當然都塞在門口，國道上面根本沒什麼車！」

還有苦主吶喊，「9點下班回家原本都不塞車的...搞這齣」、「看到一堆公車、物流車、垃圾車卡在上面」、「我送貨卡在那條路2個小時半…」

指揮中心早前也再次提醒，台北市確診個案43％為家戶感染，國內前10例確診個案就有家戶感染，感染比例最高，世界各地都是如此，因此盡量減少非必要之誇區移動。

▼匝道車潮壅塞。（圖／記者游宗樺攝）