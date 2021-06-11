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歡樂送被駭「個人電話、地址外洩」！台灣麥當勞：4方式通知消費者

▲▼麥當勞得來速街邊店。（圖／記者湯興漢攝）

▲麥當勞爆系統遭駭客入侵包括台灣、南韓全受害。（圖／記者湯興漢攝）

記者蕭筠／台北報導

速食界龍頭「麥當勞」驚傳全球網路系統遭駭客入侵，受害國家包括台灣、南韓，其中，台灣部分包括有少數人事及部分管理資料外洩，於歡樂送訂餐資料中也有消費者的個人EMAIL、聯絡電話及送餐地址遭竊取。對此，台灣麥當勞也表示將陸續以「4方式」通知受影響之人。

麥當勞全球系統遭駭，台灣地區有少數員工個資、管理資料外洩，而消費者部分則是從歡樂送訂餐資料遭竊取個人EMAIL、聯絡電話及送餐地址。台灣麥當勞稍早發出最新聲明表示竊取資訊中不含任何財務資料，但評估資料外洩風險恐有收到垃圾郵件、不明簡訊或成為詐騙對象。

業者表示目前已完成官網公告，後續將查明受影響之個人後，陸續分別以適當方式一一進行通知，包括可能透過「EMAIL」、「掛號信件」、「手機簡訊」「市話」，但提醒民眾若接獲自稱台灣麥當勞客服人員或任何不明第3人，來電詢問「個人財務資訊」恐是詐騙，如有任何疑問可利用麥當勞客服信箱提供協助。

▲麥當勞推出植物性漢堡。（圖／路透）

▲台灣麥當勞將以4方式通知資料外洩之消費者。（圖／路透）

台灣麥當勞完整聲明如下：

本公司頃接獲麥當勞總部通知，知悉有未經授權之第三方侵入麥當勞全球網路系統竊取資料，包含麥當勞歡樂送的台灣與南韓部份資料及台灣少數人事及部分管理資料 ，目前已知歡樂送訂餐資料中含有個人資料包括EMAIL、聯絡電話及送餐地址但不含任何財務資料（如銀行帳號、信用卡卡號及密碼）。

針對此一資安事件，本公司除立即與麥當勞總部共同進行資安檢查，提高網站的資安防禦，包括身份認證管理、終端設備防禦以及資安監控外，並就此起網路犯罪事件已通報相關司法及行政機關。本公司對此事件致受影響之人，謹表達最誠摰的歉意。

本公司一向重視顧客服務與個人資料保護，從未以任何方式蒐集顧客的銀行帳號、信用卡卡號及密碼；由於遭竊取的檔案不含顧客財務資訊，評估一旦外洩的主要風險，恐為收到垃圾郵件、不明簡訊或成為詐騙對象。

為求慎重，本公司特此公告，並將陸續以適當方式通知受影響之人。若接獲自稱台灣麥當勞客服人員或任何不明第3人，來電詢問個人財務資訊，務請提高警覺避免受騙。如有任何疑問，請利用本公司客服信箱提供協助。

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