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社會 社會焦點 保障人權

快訊／雲林疫苗特權風暴滾雪球　檢方急追施打名單：偵辦無上限

▲今（11）日縣長張麗善首度正面回應表示，這是麗善作為地方防疫指揮官的權限，更是麗善為了保護雲林鄉親所應承擔的保護責任。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林地檢署主任檢察官江金星表示，該案9日已立案調查，目前發函向衛生福利部疾病管制署及雲林縣衛生局調取相關資料查明釐清中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣「特權插隊」 施打AZ疫苗風暴持續受到關注，雲林地檢署主任檢察官江金星表示，已發函調雲林縣衛生局、衛福部等單位提供施打疫苗資料與相關規範、公文，該調查都會調查，證據到哪裡就辦到哪裡，沒有設限。

雲林地檢署主任檢察官江金星於電訪中表示，本案目前列「他」字案，指定檢察官積極辦理，雖現在疫情仍於三級警戒，承辦檢察官會偵辦、傳訊相關人員說明，或是採用視訊方式，至於會不會一個一個請已經施打疫苗的人到庭，目前尚無想法，但會視案情偵辦情況再予以考量。

江金星指出，就目前掌握資料，雲林縣政府衛生局僅說明都有依中央流行指揮中心要求來做，但中央疫情指揮中心在公開記者會所說明有部分不一致，這部分必須去釐清。

江金星表示，已發函向衛生福利部疾病管制署調取相關資料，這其中牽涉到不同機關行政作為必須先釐清，簡單講就是先清楚遊戲規則，再釐清是否有違失，未來若屬於刑事責任者由檢察官速查嚴辦，若屬於行政責任，則交由權責機關依法裁處。

▲有關雲林縣衛生局是否不實造冊，以及雲林縣政府告發網傳「可以找民代喬疫苗價格，施打一劑的代價是5000元」，雲林地檢署今天表示，昨已分別立案偵辦。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲有關雲林縣衛生局是否不實造冊為特定人士施優先施打疫苗，雲林地檢署6月9日已立案偵辦。（圖／記者蔡佩旻攝）

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►聽Podcast #我在案發現場

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