快訊／蔡英文曝疫苗吃緊原因　7月開放一般民眾施打

▲總統蔡英文。（圖／民進黨提供）

記者徐政璿／台北報導

全國三級警戒至6月28日，總統蔡英文11日接受綠色和平電台專訪，針對疫情發展，她表示，三級警戒要持續到28日，政府有一些限制，會帶來不方便，請大家配合；她也說，7月疫苗量穩定後，就會開放疫苗供一般民眾施打。

蔡英文說，這次防疫有很多工作超前部署，去年就聯絡各大疫苗廠，陸續買了2000萬劑，當初簽約的時候，都是還在開發的狀態，但各大藥廠能提供的疫苗，跟全世界的需要差很多，大家都在搶，疫苗有一個特性就是有有效期，不能一口氣進來，會分批進貨。

蔡英文坦言，6月的疫苗供應有比較吃緊，因為AZ疫苗主要是在泰國生產，但泰國疫情比較嚴重，優先把疫苗給國內，此外亞洲另一個重要生產國是印度，印度的疫情也很嚴峻。所以台灣才向美國、日本求助，6月因美、日協助，有約200萬劑，此外還有跟別的廠買的疫苗，6月底、7月初會進來，下個月應該會更穩定供應。

蔡英文說，指揮中心昨天也說，目前這200多萬劑疫苗給優先的人先施打，如防疫人員、醫護人員、老人等，等到7月多，量穩定的時候，才給一般民眾施打，如果不是指揮中心指定的優先人員，就去政務委員唐鳳現在在研發的管道登記，「輪到你就去打」。

蔡英文說，日本人有情有義相助，把所有AZ疫苗124萬劑現貨給台灣，雖然日本也要照顧其他友邦，也有生產量能的問題，但後續台灣如果還有要協助，日方也表示「大家可以討論」，「很願意跟我們坐下來討論」。

針對國產疫苗炒股疑雲，蔡英文指出，「我沒買股票啦，我的財產在當總統以前都已經信託處理，炒股真的是抹黑」；她強調，或許有政治立場不同，防疫是全民的事，過度政治操作對防疫不好。

對於高端疫苗解盲成功，蔡英文說，解盲結果出來，進入到審查階段，國人對疫苗都很期待，在審查階段，就是讓科學說話，讓數據說話，一定要有安全、有效疫苗，並用國際的標準來審查。

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