北市身分證尾數市場分流含國定假日　端午連假雙號僅12日可採購

▲北市市場。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

受到國內本土疫情及三級管制影響，台北市針對菜市場、各大賣場祭「身分證尾數單雙號」分流，平日採自主分流，週末及國定假日則強制分流；而6月12日至6月14日為端午節連假，若依照此規定，身分證尾數雙號者在3天連假中，僅剩12日能採購，身分證尾數單號者則是13日及14日可採購。

北市府市場處日前公告，每週一（傳統市場大多休市）、三、五、日由身分證尾數為單號（1、3、5、7、9）的民眾進場採買，每週二、四、六由身分證尾數雙號（2、4、6、8、0）採買，藉此分散人潮，降低群聚傳染風險，至於沒身分證者，可用居留證，而沒居留證者，則可用護照號碼。

市場處也強調，若身分證尾數市場分流仍無法有效疏解人潮，必要時採休市1日至3日處理。

►全聯福利中心

全聯配合台北市政府防疫政策，目前台北市所有門市平日週一至週五採取「自主分流」，身分證尾數單號可在星期一、三、五入店購買，尾數雙號在星期二、四購買。而週末六日採取「強制分流」，週六為身分證尾數「雙號」2、4、6、8、0的民眾能入店採買，週日則輪到身分證尾數「單號」1、3、5、7、9的民眾採買。

►家樂福量販/超市、頂好超市、JASONS

配合台北市政府防疫政策，台北家樂福量販/超市、頂好超市、JASONS，啟動入店分流措施，週一至週五採身分證號尾數單雙號自主分流：星期一、三、五單號，二、四雙號；週末強制分流：週六雙數號、週日單數號。另6月14日為端午節，身分證尾數「單號」民眾可入店。

►愛買

因應台北市政府政策，愛買忠孝店、景美店實施身分證尾數分流，「六日與國定假日出門採買，請務必記得攜帶證件」。週末強制分流週六為雙數號可入店、週日為單數號；週一至週五採身分證號尾數單雙號自主分流，一、三、五單號，二、四雙號。另外6月14日當天為週一，愛買同樣是供身分證尾數「單號」入店。

►好市多

好事多的北市分店，也將配合北市落實身分證分流，目前平日人潮較少，以舉牌呼籲來控管人流；而週末及國定假日則依身分證字號尾數讓民眾入店，週六雙號、週日單號。