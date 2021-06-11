　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市身分證尾數市場分流含國定假日　端午連假雙號僅12日可採購

▲北市市場。（圖／記者李毓康攝）

▲北市市場。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

受到國內本土疫情及三級管制影響，台北市針對菜市場、各大賣場祭「身分證尾數單雙號」分流，平日採自主分流，週末及國定假日則強制分流；而6月12日至6月14日為端午節連假，若依照此規定，身分證尾數雙號者在3天連假中，僅剩12日能採購，身分證尾數單號者則是13日及14日可採購。

北市府市場處日前公告，每週一（傳統市場大多休市）、三、五、日由身分證尾數為單號（1、3、5、7、9）的民眾進場採買，每週二、四、六由身分證尾數雙號（2、4、6、8、0）採買，藉此分散人潮，降低群聚傳染風險，至於沒身分證者，可用居留證，而沒居留證者，則可用護照號碼。

市場處也強調，若身分證尾數市場分流仍無法有效疏解人潮，必要時採休市1日至3日處理。

►全聯福利中心

全聯配合台北市政府防疫政策，目前台北市所有門市平日週一至週五採取「自主分流」，身分證尾數單號可在星期一、三、五入店購買，尾數雙號在星期二、四購買。而週末六日採取「強制分流」，週六為身分證尾數「雙號」2、4、6、8、0的民眾能入店採買，週日則輪到身分證尾數「單號」1、3、5、7、9的民眾採買。

►家樂福量販/超市、頂好超市、JASONS　

配合台北市政府防疫政策，台北家樂福量販/超市、頂好超市、JASONS，啟動入店分流措施，週一至週五採身分證號尾數單雙號自主分流：星期一、三、五單號，二、四雙號；週末強制分流：週六雙數號、週日單數號。另6月14日為端午節，身分證尾數「單號」民眾可入店。

►愛買

因應台北市政府政策，愛買忠孝店、景美店實施身分證尾數分流，「六日與國定假日出門採買，請務必記得攜帶證件」。週末強制分流週六為雙數號可入店、週日為單數號；週一至週五採身分證號尾數單雙號自主分流，一、三、五單號，二、四雙號。另外6月14日當天為週一，愛買同樣是供身分證尾數「單號」入店。

►好市多

好事多的北市分店，也將配合北市落實身分證分流，目前平日人潮較少，以舉牌呼籲來控管人流；而週末及國定假日則依身分證字號尾數讓民眾入店，週六雙號、週日單號。

ET快訊
新北8.3萬劑AZ到貨！　首波施打地點總整理
獨／信「F級感情」現況曝！　親妹爆他：身價3億沒手機原因
小資族花4萬7「衝美打疫苗」　17天搞定！網一看超心動
超胸妹殺很大！「觀音坐蓮＋240分」優惠組　老司機點頭狂喊讚
最美鏡頭曝！日參院全體起立挺台參與WHA　謝長廷：歷史首次
主播爆「有神秘管道」打疫苗！　1週前接重量級大哥邀約：有多的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

港人移民台灣審查加嚴！必須回答「是否曾宣誓效忠港府」

「孩童家庭防疫補貼」連假後上路　蔡英文：家長們辛苦了！

新北獲配8.3萬劑AZ！首波開放85歲以上長者　6／15施打地點總整理

9.1萬劑疫苗到貨！高雄下午就開打　他酸柯P「看好了只示範一次」

快訊／才說端午節別群聚！　永和菜市場大爆滿恐怖畫面曝光

日參院全體起立挺台參與WHA　謝長廷：歷史上第一次！甚為可貴

真正好心肝的獸醫師沒疫苗打　應曉薇批中央政策錯誤

查疫苗忙到深夜　高虹安嘆：希望我們的政府也還醒著

反擊「再貴都要買」　高虹安嗆陳時中：大家要的是國際認證的疫苗

快訊／端午節嚴禁促銷搶購　新北警告：賣場違規釀群聚罰30萬！

婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

小春前妻呆寶靜臨時帶兒回大陸！　隔離過程「3天一核酸」還意外血崩

男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

大象躺平睡到流口水！小象狂扭　陸15象群「無目的北漂」找尋新家

大飛曝Gino遇女鬼壓床..畫面超毛！　ØZI神回覆「秒變色情」笑爆XD

港人移民台灣審查加嚴！必須回答「是否曾宣誓效忠港府」

「孩童家庭防疫補貼」連假後上路　蔡英文：家長們辛苦了！

新北獲配8.3萬劑AZ！首波開放85歲以上長者　6／15施打地點總整理

9.1萬劑疫苗到貨！高雄下午就開打　他酸柯P「看好了只示範一次」

快訊／才說端午節別群聚！　永和菜市場大爆滿恐怖畫面曝光

日參院全體起立挺台參與WHA　謝長廷：歷史上第一次！甚為可貴

真正好心肝的獸醫師沒疫苗打　應曉薇批中央政策錯誤

查疫苗忙到深夜　高虹安嘆：希望我們的政府也還醒著

反擊「再貴都要買」　高虹安嗆陳時中：大家要的是國際認證的疫苗

快訊／端午節嚴禁促銷搶購　新北警告：賣場違規釀群聚罰30萬！

台南採主動通知施打疫苗避免預約亂象　市場落實實聯制管制人流稽查不鬆懈

莫文蔚「時尚浴袍美照」挨轟辱華　陸網氣炸喊抵制...她1舉動滅火

台88萬丹交流道封閉！阻端午移動潮　車流只比去年少59.3%

港人移民台灣審查加嚴！必須回答「是否曾宣誓效忠港府」

防疫在家練廚藝 ！馬卡龍彩色水餃、超Q奇奇蒂蒂三明治冰淇淋跟著來做

朋友在洗衣機裡翻滾！　金金「淚眼瞪奴才」：你好殘忍

地震挺孕肚見老公「抱緊小三」！　網笑：這下該怎麼交代？

「孩童家庭防疫補貼」連假後上路　蔡英文：家長們辛苦了！

「球哥」節目感謝詹姆斯　詹皇:兄弟你只要打通電話跟我說

合庫人壽首爆員工確診！金融業染疫人數逾80人

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

政治熱門新聞

劉寶傑粗口：萬華人欠民進黨嗎

快訊／高端保護力勝進口疫苗？柯文哲點破盲點

快訊／才說端午節別群聚！永和菜市場大爆滿畫面曝光

台灣成「疫情扭曲」的環境　他揭蔡英文10點「政治算計」

國產疫苗太貴遭質疑　陳時中怒：不簽1劑都買不到

邁邁曝「醫護移動施打法」網狂讚

藍綠大咖也偷打疫苗？　名嘴驚爆：這名單太精采了

「疫情控制了」　蔡英文：7月開放一般民眾打疫苗

國產疫苗價格貴8倍？　陳時中突爆氣：大家不是說再貴都要買！

衛福部稱「萬華是破口」　民眾黨美女發言人怒了

何時解除三級警戒？　陳時中盼「疫苗施打率達6成」

快訊／端午嚴禁行銷搶購群聚　違規罰30萬！

柯文哲揭特權疫苗關鍵　議員考試論狂酸

黃珊珊要求石崇良道歉：忘記是誰開放3+11？

更多熱門

相關新聞

準備6種中藥材！寵物香包秒完成

準備6種中藥材！寵物香包秒完成

端午節快到了！新北市動保處28日製作短片，教大家手作寵物防疫香包，一起歡度端午節。動保處表示，只要準備6種中藥材，艾草、石菖蒲、薄荷、香茅、桂花、丁香等藥材，放入布袋中製成香包，可用來避邪、驅蟲、解毒，還可變成「寵物防疫香包」給毛寶貝佩戴。期許大家在防疫過程中，也別忘了防蚊驅蟲。

端午前夕　屏縣府發放市場攤商防護面罩

端午前夕　屏縣府發放市場攤商防護面罩

多久知道端午節有沒有爆？網：母親節是先例

多久知道端午節有沒有爆？網：母親節是先例

端午搶喝7元芒果冰沙！這間還免費加料

端午搶喝7元芒果冰沙！這間還免費加料

典華傳愛送弱勢家庭端午粽

典華傳愛送弱勢家庭端午粽

關鍵字：

端午節分流市場台北

讀者迴響

熱門新聞

大S深夜私人IG發聲：蔡！屠殺我們！

直擊！台中妙齡女「全裸買木瓜牛奶」　路人全驚呆

PO文買菜經過確診足跡　宜大副教授今離世

大S喊完「被屠殺」又暴走！黑底白字撂狠話

包偉銘獨子包庭政車禍賠償案　賠38萬確定

史上最難進交流道！立委：害慘「這群人」

即／端午連假「台65線南下」塞爆　車龍超過1公里

大S喊屠殺回應：我們不是白老鼠

劉寶傑粗口：萬華人欠民進黨嗎

15年首見「匝道成停車場」　他通勤怒：遲到1小時

張蘭曬汪小菲近況「捧兒踩媳」　網一看：離定了

插隊釀車禍！五股交流道癱瘓　苦主：別上來

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

不甩陳時中！國道今早湧入車流

王力宏打疫苗「接種畫面」曝光　網一看傻眼

更多

最夯影音

更多
婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎

婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎
妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面