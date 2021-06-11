國產疫苗價格貴8倍？　陳時中突爆氣：大家不是說再貴都要買！

記者徐政璿／台北報導

立法院財政委員會等6委員會11日召開聯席會議審查紓困4.0特別預算。針對傳出國產疫苗價格貴出8倍，民眾黨立委高虹安在質詢時質疑，依照媒體曝光合約，價格是全球數一數二貴；對此，陳時中突然動怒表示：「前一段時間大家說再貴都要買，不要昨天講的今天又忘了！」

▲高虹安質詢陳時中。（圖／翻攝國會頻道）

高虹安在質詢時表示，國產疫苗採購契約陸續被媒體、民代揭露，是否保密出問題？陳時中回應，如果有洩密當然要查。

高虹安再質疑，依照合約，價格是全球數一數二的貴，且當中有不平等條款「如果廠商證明盡最大努力，沒辦法追償已付契約價金」，但陳時中反駁，這類採購合約都是這樣子，國外疫苗也都是這樣子，如果沒簽這樣的合約，根本沒有廠商（要做），我們一劑疫苗都買不到。

高虹安表示，國產疫苗如果性價比是好的，貴一點當然無所謂，如果可以應付病毒突變、取得國際認證，三期試驗跟國際標準一模一樣，貴一點怎麼有所謂？

陳時中則回應：「對啊，如果打下去大家都不生病馬上好，再貴也要買。」

高虹安回擊，「您這樣有點氣話」，陳時中則說，「沒有氣話，我是告訴你這是有一定程序、手續在走的」。

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