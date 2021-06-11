好心肝翻版！臺大醫院志工「幫忙」消化AZ　醫氣炸：我們沒得打！

▲光台北市就有2萬多名醫護人員還在等待接踵疫苗，沒想到台大醫院傳出志工優先施打疫苗的事件，醫護人員氣急敗壞說，「志工都打了，我們竟然沒得打！」（圖／記者周宸亘攝）

記者陳雕文／台北報導

台北市長柯文哲於8日曾嗆，疫苗AZ沒打完就別想打莫德納，其中又以台大醫院的2千劑庫存為最多，結果現在竟出現至少20名「志工」幫忙消化台大醫院的AZ疫苗，醫護人員質疑，如果疫苗有剩，為何不是撥出去給其他醫療院所？明明北市還有2萬多名醫護沒打到疫苗，認為資源分配嚴重不均。

位在台北市中正區的好心肝診所，8日晚間被爆出，給一般民眾施打新冠疫苗，事後辯稱「打的是肺炎鏈球菌疫苗」。前立委、醫師林靜儀在臉書打臉表示，民眾接種完拿到的疫苗卡片上是寫AZ，診所也在接種單位上面蓋了章。

再看到這次「志工接種事件」，這些幫忙消化疫苗的人，是教學部的標準病人志工，簡單說就是給實習醫生練習的人形標本，但今年4月就已經禁止實習，所以志工也就不能進醫院，也就不是第一線人員。如今這些志工依舊接種，並在事後拍照PO臉書，讓其他苦等不到疫苗的醫護人員氣炸。

▲教學部志工優先施打疫苗，事後還拍照PO網，讓其他醫護人員氣炸。（圖／民眾提供）

這次志工施打AZ，醫護人員也擔心，台大後來若有剩莫德納的話，會不會又拿去給志工打？醫護人員表示，莫德納可以給懷孕、免疫疾病跟血栓病史的人施打，也就是全台懷孕的醫護人員都在等莫德納！如果到時候又被非第一線的志工拿去，實在不合理。

對此指控，台大醫院指出，院內施打疫苗都依照政府提供計畫，以醫護人員優先，維護醫院正常營業而努力。經查證，該資料為台大標準化病人，幫助醫學生學習如何問診以及理學檢查技巧，目前台大並未停止醫學生臨床實習，標準化病人因此會進入醫院幫助醫學生學習，等同臨床教師，才給予施打。這也是依照院內防疫需求給予的接種，不會排擠真正需要的醫護同仁。