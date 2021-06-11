《華爾街》：拜登把台灣納入「抗中陣線」　恢復對台貿易談判

▲美國高級官員匿名表示，美國透過行動表明，北京方面不應該對拜登政府的對台承諾有任何懷疑。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國政府8日重新修改了川普時期訂下的對中投資禁令，有更多家中國企業被列入美國投資黑名單，這使得總統拜登的對中政策變得更加清晰。一名美國高級官員向《華爾街日報》證實，拜登將延續川普的抗中立場，惟執行方式不同，不僅將台灣納入抗中陣線，也將重啟台美貿易暨投資架構協定（TIFA）的貿易談判。

根據《華爾街日報》報導，美國官員們承認，整體而言，修改投資禁令的措施是建立在川普政策的基礎之上，拜登政府的目標是讓中企黑名單與限制TikTok等app的禁令更具可執行性。一名高級官員匿名表示，「拜登政府的意思是，川普政府做的部分工作是重要的，但方式未必合理，也沒有建立在可以擴大到包攬盟友與夥伴的框架之上。」

據報導，白宮對中政策有3項重點，加強美國的經濟與民主、重建川普執政時期受損的盟友關係，以及界定與中國「對抗」和「合作」的領域，而拜登政府已經著手第3項重點工作，開始界定這些地區，其中之一就是台灣，儘管川普避開與台灣的貿易談判，把重點放在中國，但拜登在與日、韓元首峰會後發表聲明確保台海穩定之外，也宣布恢復對台的貿易和投資談判。

這名高級官員表示，「美國一直在努力對北京表明，如果對拜登政府（對台灣）的承諾有任何懷疑，它應該重新考慮。」美國國會中的一些台灣支持者希望能更進一步，與台灣政府簽署一項雙邊貿易協議，但高級官員表示，白宮尚未對此做出決定。報導提到，拜登同時也在尋找與中國合作的幾個領域，不過主要是在氣候變遷方面。

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