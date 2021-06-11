　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
ETtoday > 民生消費 > 民生消費 2021年06月11日 12:00

居家防疫「凍」起來！富及第低溫無霜冷凍櫃讓你食材囤好囤滿

▲▼富及第低溫無霜冷凍櫃,居家防疫,下廚,食材保存,冰箱。（圖／翻攝自PEXELS、富及第官網）

▲冰箱收納是門學問，但比起把冰箱塞得滿滿滿，你還可以有更聰明的做法。（圖／翻攝自PEXELS）

消費中心／綜合報導

有人說，冰箱是很私密的空間，去到一個人的家裡作客，未經主人同意，不要擅自窺探他人的冰箱；也有人說，想知道一個人的性格，那看看他家中的冰箱裡都放些什麼東西，便能略知一二。居家防疫期間，家家戶戶的冰箱裡都想盡辦法塞進越多食材越好，但空間實在有限，雖然明白冰箱不是儲藏室，還是會忍不住把所有東西都往裡面丟，百般不願意也只能先把所有原則跟堅持通通先拿出來，冰箱就是要塞滿滿才有安全感的心情大家都懂，但你其實可以有更聰明的做法。

▲▼富及第低溫無霜冷凍櫃,居家防疫,下廚,食材保存,冰箱。（圖／翻攝自PEXELS、富及第官網）

▲食材買一堆冰箱冰不下？網友們紛紛推薦入手冷凍櫃。（圖／翻攝自PEXELS）

這波疫情來得措手不及，突如其來的居家防疫時光更令許多人感到焦慮，久久一次出門採買之餘，網購生鮮蔬果、冷凍食品等成為眾多消費者首選，無論是天天自行料理三餐的小當家、或是原本鮮少下廚的人、甚至是還要照料孩子的爸媽們，都紛紛開始擔心冰箱容量不足無法妥善保存珍貴食材，也因此掀起了一波「添購冷凍櫃」的風潮，網路上出現大量關於冷凍櫃的討論，已購入的網友紛紛表示「真的是買對了！」、「還好有買，家裡的冰箱現在超整齊、看了賞心悅目」、「保存食材很方便，夏天到了孩子喜歡吃冰，冷凍櫃可以一次冰超多」。

▲▼ 居家防疫「凍」起來！富及第低溫無霜冷凍櫃讓你食材囤好囤滿 。（圖／部落格克授權提供）

▲「冷凍櫃內裝配置有大量的分隔抽屜，置物空間超級夠，原本還想說，太多食物存放會塞不下，結果是小看這台冰櫃，260L紮紮實實可以擺好擺滿。」（圖／翻攝自「玩轉芋圓旅遊手札」）

市面上冷凍櫃選擇多，一般家庭最常選擇的不外乎直立式冷凍櫃，便於拿取食材、又能善用家中空間，富及第低溫無霜冷凍櫃260L的大容量，還有多元系統收納設計，可以滿足各種存放需求，活動式玻璃層架及收納籃讓你隨心所欲變更空間，門邊的小置物架針對體積小的物品收納，一打開，食材井然有序，心情也跟著清爽起來！最上層各間採掀蓋式設計可以快速拿取所需食材，便於存放冰品、罐頭等，旋轉製冰盒也可以直接從製冰盒將冰塊倒入下方儲冰盒，不用再敲來敲去。

▲▼ 居家防疫「凍」起來！富及第低溫無霜冷凍櫃讓你食材囤好囤滿 。（圖／部落格克授權提供）

▲「這台冷凍櫃完全無霜，完全沒有以前必須手動除霜的困擾。小朋友關門沒關好也不擔心，因為若是門沒關緊，高溫警報功能可以偵測門未關、溫度異常而發出警示聲提醒。」（圖／翻攝自「小胖盈的花椒人蔘」）

食材不僅要能存放得久、更要存放得好，冷凍櫃的除霜功能與降溫效能也是不可馬虎的關鍵，富及第低溫無霜冷凍櫃獨創感應式低溫化霜技術，還有20道出風口急速均勻降溫，可快速冷凍保鮮，微電腦溫度控制可依照需求調整至攝氏-16度～攝氏-24度，且在門上就可以智能控溫，更內建高溫警報，只要溫度高於攝氏-8度，且持續6小時以上，門上的溫度燈就會開始閃爍，是食材保鮮的神隊友。

▲▼ 居家防疫「凍」起來！富及第低溫無霜冷凍櫃讓你食材囤好囤滿 。（圖／部落格克授權提供）

▲「我們家是開放式廚房，冷凍櫃美美的外型也是重點啊！純白簡約時尚設計，和任何風格的家居設計都很搭配。」（圖／翻攝自「Wenwen小姐和寶貝們」）

許多人添購冷凍櫃前最擔心的空間及耗電問題，富及第低溫無霜冷凍櫃也一次幫你解決，寬度小於60cm的窄身設計，讓廚房空間利用到極致，簡約清爽的外觀更能搭配各種居家風格，無論是白色或銀色都時尚感滿滿。最重要的是富及第低溫無霜冷凍櫃的新款環保冷媒，日耗電不到1度，門內氣室更可隔絕冷熱空氣對流，讓溫度更穩定、耗電量更低。

還在擔心冰箱容量不足？只需要一台冷凍櫃，就能解決下廚的人大部分的煩惱，現在就入手富及第低溫無霜冷凍櫃，找回你的原則和冰箱應有的尊嚴。

▲▼ 居家防疫「凍」起來！富及第低溫無霜冷凍櫃讓你食材囤好囤滿 。（圖／部落格克授權提供）

▲「直立窄身設計寬度只有60公分左右就算是空間小或是租屋族都不會覺得佔空間，銀色簡約的外型放置家中能搭配家具更顯現代摩登，最重要的是節能環保又省電。」（圖／翻攝自「史努比遊樂園」）

▲▼富及第低溫無霜冷凍櫃,居家防疫,下廚,食材保存,冰箱。（圖／富及第提供）

▲變頻冷凍櫃和定頻冷凍櫃有什麼區別？變頻冷凍櫃真的比較好嗎？看富及第家電教室教你更多家電知識！（圖／翻攝自「富及第家電教室」） 

想看更多WFH實用家電►請點此

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

WFH慘況出籠！衣物量暴增、天天杯盤狼藉讓你懷疑EQ　換上智慧家電一秒變身智慧爸媽

快訊／大S深夜私人IG發聲「我被封鎖」　怒吼：蔡！屠殺我們！

直擊！台中妙齡女「全裸買木瓜牛奶」　路人全驚呆

前天PO文「買菜經過確診足跡」　宜大53歲女副教授今睡夢中離世

大S喊完「被屠殺」又暴走！　黑底白字撂狠話…3天前壓力崩潰現況曝

史上最難進交流道的一晚！公車枯等2小時　立委：害慘「這群人」

包偉銘獨子包庭政車禍案纏訟近5年　遭求償1500萬最終判賠38萬

快訊／端午連假首日「台65線南下」塞爆　車龍超過1公里

大S回應！高喊集體屠殺：我們不是白老鼠　「人人有疫苗最重要」

劉寶傑粗口飆罵「萬華破口論」：萬華人欠民進黨嗎！這樣背叛我們

婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

小春前妻呆寶靜臨時帶兒回大陸！　隔離過程「3天一核酸」還意外血崩

男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

大象躺平睡到流口水！小象狂扭　陸15象群「無目的北漂」找尋新家

大飛曝Gino遇女鬼壓床..畫面超毛！　ØZI神回覆「秒變色情」笑爆XD

小黃司機宅配送菜！首日上千家庭受惠　蔬果魚肉、冷凍品都可配送

家人全確診！3鳥寶住旅館「不吃飯想媽媽」　店家暖開視訊解思念

大谷翔平回休息室還幫對手撿球棒　暖哭美媒：人真好

彰化15日開打3.7萬AZ！電話打爆預約不到　部分長者要再等等　　

林書豪重返CBA　陸媒：北京首鋼開價年薪350萬美金

竹縣新豐鄉驚傳週日「送煞」　網氣炸：禁辦活動，畫鍾馗怎戴罩？

第6題超多人投降！「小三社會考題」像國一課程　網崩潰：沒1題會

Lexus賣最好的休旅NX大改款現身啦　全新2.4升渦輪引擎狂榨279匹

首創美容業防疫最高標準　東森自然美全員PCR篩檢

9.1萬劑疫苗到貨！高雄下午就開打　他酸柯P「看好了只示範一次」

英媒點名日月光「強迫移工搬回宿舍」　爆歧視雙標不滿聲浪

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

消費熱門新聞

iPhone 12 Pro Max狂殺只要4140元

富及第冷凍櫃讓你食材囤好囤滿

歡樂送資料外洩！台灣麥當勞4方式通知消費者

「618」即將開戰　4大品類一次盤點

31元爽喝大杯美式！超商限時咖啡優惠

系統被駭資料外洩！台灣麥當勞回應了

頂呱呱「1斤雞」快閃端午節！

連假採買帶證件！北市賣場強制分流

速食店連20天「7大夯品買1送1」

美式賣場去屑抗菌洗髮精補貨到

萊爾富限量早餐箱爽嗑爆漿餐包

限時加碼！速食店加1元爽吃地瓜球

牛排堡買1送1！6月速食優惠懶人包

打不到新冠肺炎疫苗怎麼辦？

更多熱門

相關新聞

防疫宅概念抬頭！2種設備詢問度提升　再貴也要裝

防疫宅概念抬頭！2種設備詢問度提升　再貴也要裝

這波新冠肺炎疫情讓全國進入3級警戒，民眾長時間待在家，或多或少感受到室內空氣品質問題，加上有不少家庭感染的案例發生，因此有愈來愈多民眾開始重視室內的空氣問題，例如全熱交換器、正負壓清淨設備等詢問度也愈來愈高。

停課延長！主子受夠被騷擾眼神死

小米55吋電視限時8天1.6萬元有找

2個月可賣千台！採買一次購足　刺激冷凍櫃需求大增

大淵、無尊來RUN新聞玩居家遊戲

關鍵字：

富及第低溫無霜冷凍櫃居家防疫下廚食材保存冰箱
回到最上面