居家防疫「凍」起來！富及第低溫無霜冷凍櫃讓你食材囤好囤滿

▲冰箱收納是門學問，但比起把冰箱塞得滿滿滿，你還可以有更聰明的做法。（圖／翻攝自PEXELS）

消費中心／綜合報導

有人說，冰箱是很私密的空間，去到一個人的家裡作客，未經主人同意，不要擅自窺探他人的冰箱；也有人說，想知道一個人的性格，那看看他家中的冰箱裡都放些什麼東西，便能略知一二。居家防疫期間，家家戶戶的冰箱裡都想盡辦法塞進越多食材越好，但空間實在有限，雖然明白冰箱不是儲藏室，還是會忍不住把所有東西都往裡面丟，百般不願意也只能先把所有原則跟堅持通通先拿出來，冰箱就是要塞滿滿才有安全感的心情大家都懂，但你其實可以有更聰明的做法。

▲食材買一堆冰箱冰不下？網友們紛紛推薦入手冷凍櫃。（圖／翻攝自PEXELS）

這波疫情來得措手不及，突如其來的居家防疫時光更令許多人感到焦慮，久久一次出門採買之餘，網購生鮮蔬果、冷凍食品等成為眾多消費者首選，無論是天天自行料理三餐的小當家、或是原本鮮少下廚的人、甚至是還要照料孩子的爸媽們，都紛紛開始擔心冰箱容量不足無法妥善保存珍貴食材，也因此掀起了一波「添購冷凍櫃」的風潮，網路上出現大量關於冷凍櫃的討論，已購入的網友紛紛表示「真的是買對了！」、「還好有買，家裡的冰箱現在超整齊、看了賞心悅目」、「保存食材很方便，夏天到了孩子喜歡吃冰，冷凍櫃可以一次冰超多」。

▲「冷凍櫃內裝配置有大量的分隔抽屜，置物空間超級夠，原本還想說，太多食物存放會塞不下，結果是小看這台冰櫃，260L紮紮實實可以擺好擺滿。」（圖／翻攝自「玩轉芋圓旅遊手札」）



市面上冷凍櫃選擇多，一般家庭最常選擇的不外乎直立式冷凍櫃，便於拿取食材、又能善用家中空間，富及第低溫無霜冷凍櫃260L的大容量，還有多元系統收納設計，可以滿足各種存放需求，活動式玻璃層架及收納籃讓你隨心所欲變更空間，門邊的小置物架針對體積小的物品收納，一打開，食材井然有序，心情也跟著清爽起來！最上層各間採掀蓋式設計可以快速拿取所需食材，便於存放冰品、罐頭等，旋轉製冰盒也可以直接從製冰盒將冰塊倒入下方儲冰盒，不用再敲來敲去。

▲「這台冷凍櫃完全無霜，完全沒有以前必須手動除霜的困擾。小朋友關門沒關好也不擔心，因為若是門沒關緊，高溫警報功能可以偵測門未關、溫度異常而發出警示聲提醒。」（圖／翻攝自「小胖盈的花椒人蔘」）

食材不僅要能存放得久、更要存放得好，冷凍櫃的除霜功能與降溫效能也是不可馬虎的關鍵，富及第低溫無霜冷凍櫃獨創感應式低溫化霜技術，還有20道出風口急速均勻降溫，可快速冷凍保鮮，微電腦溫度控制可依照需求調整至攝氏-16度～攝氏-24度，且在門上就可以智能控溫，更內建高溫警報，只要溫度高於攝氏-8度，且持續6小時以上，門上的溫度燈就會開始閃爍，是食材保鮮的神隊友。

▲「我們家是開放式廚房，冷凍櫃美美的外型也是重點啊！純白簡約時尚設計，和任何風格的家居設計都很搭配。」（圖／翻攝自「Wenwen小姐和寶貝們」）



許多人添購冷凍櫃前最擔心的空間及耗電問題，富及第低溫無霜冷凍櫃也一次幫你解決，寬度小於60cm的窄身設計，讓廚房空間利用到極致，簡約清爽的外觀更能搭配各種居家風格，無論是白色或銀色都時尚感滿滿。最重要的是富及第低溫無霜冷凍櫃的新款環保冷媒，日耗電不到1度，門內氣室更可隔絕冷熱空氣對流，讓溫度更穩定、耗電量更低。

還在擔心冰箱容量不足？只需要一台冷凍櫃，就能解決下廚的人大部分的煩惱，現在就入手富及第低溫無霜冷凍櫃，找回你的原則和冰箱應有的尊嚴。

▲「直立窄身設計寬度只有60公分左右就算是空間小或是租屋族都不會覺得佔空間，銀色簡約的外型放置家中能搭配家具更顯現代摩登，最重要的是節能環保又省電。」（圖／翻攝自「史努比遊樂園」）



▲變頻冷凍櫃和定頻冷凍櫃有什麼區別？變頻冷凍櫃真的比較好嗎？看富及第家電教室教你更多家電知識！（圖／翻攝自「富及第家電教室」）

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