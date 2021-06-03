WFH慘況出籠！衣物量暴增、天天杯盤狼藉讓你懷疑EQ　換上智慧家電一秒變身智慧爸媽

▲疫情升溫，許多人都居家上班，孩子也停課不停學，在家線上上課。（圖／翻攝自PEXELS）



消費中心／綜合報導

疫情升溫，孩子們停課不停學、在家裡遠端上課，家長則把工作帶回家居家上班，除了要一大早起床顧小孩吃早餐，還要協助登入各種系統、發漏孩子的每一項課程進度，小朋友整天在家坐不住，調皮搗蛋難避免，大人除了要邊工作邊呼喊不受控的孩子，還要應付時不時需視訊的線上會議，居家上班不僅沒有任何輕鬆感，反而變相逼自己開啟多工模式，更別提全家人在家吃三餐的碗盤量有多驚人，因應疫情，勤勞地換洗衣物跟清潔打掃更是不可馬虎，才幾週時間，網路上紛紛出現WFH（Work From Home）之下的慘況，大人小孩都崩潰。在這種時候，不免開始懷疑起自己的智慧與EQ，其實，你不是沒智慧，是家電不夠智慧。

▲整天在家吃三餐，碗盤量超驚人，來不及洗完這一餐的又要準備下一餐。（圖／翻攝自PEXELS）



大人小孩整天關在家，要上課要工作更要吃三餐，除了煩惱餐桌上變不出新花樣，還要煩惱飯後收拾碗盤的各種難題，希望孩子營養均衡，不知不覺就會多準備幾道菜，碗盤量暴增的速度永遠趕不上家長利用工作空擋洗碗刷鍋的速度，上一餐的杯盤狼藉還沒解決，孩子就開始喊餓，放飯鐘聲再不響，他們就要準備抓零食填肚子，連洗碗都要跟時間賽跑，整雙手一起泡在水裡，刷了半天鍋子還是一層油，不禁連心情也濕答答。還在為了洗碗煩惱嗎？耗費時間、傷手、耗水量大又洗不乾淨是許多人共同的煩惱，不少人趁宅在家中的防疫時期下定決心購入洗碗機，這才發現原來洗碗可以這麼輕鬆！

▲ 「 每餐吃完後將碗盤直接收進洗碗機，不用再看到水槽裡堆疊成山的碗盤覺得礙眼； 每晚睡前按下洗碗機開關啟動，隔天早上就有發亮的碗盤餐具迎接一天！」（圖／翻攝自「小綠逗i逗媽」）



富及第桌上型智慧洗碗機有12+1道高溫噴射洗滌口，比起第一代的8+1道噴水孔，噴水孔增加50%，一樣的用水量卻能洗得更乾淨；「雙溫快洗」有高溫60度與常溫40度兩種水溫，最快僅需30分鐘就能清潔溜溜；Self-Clean自我清潔行程則能讓洗碗機維持潔淨，乾淨的洗碗機才能洗出乾淨的碗盤。洗滌完後開門通風，以餘溫烘乾更省電，水分自然蒸發也能達到乾燥效果，洗一次碗盤最低電費只要0.5元。

▲「人生真的不能沒有洗碗機，這麼好用的東西，我們逢人就勸買！省下洗碗的時間可以做很多事情，兄妹最開心，爸媽終於不忙了。」（圖／翻攝自「莓果城堡」)



一般人最擔心的空間問題，富及第桌上型智慧洗碗機高度僅44公分，可獨立擺放、無需改造廚房空間，亦可嵌入式安裝，結合居家擺設更時尚，黑白兩色簡約高雅，外型方正俐落，無論家中擺設是什麼風格都超百搭。

▲洗衣服分解步驟多，往往要耗費一整個下午。（圖／翻攝自PEXELS）



天天在家裡也要注重防疫，每天的衣物換洗跟家中物品清潔都不能馬虎，尤其全家人的換洗下來的衣物量累積幾天也是令人頭痛，多工處理的WFH時期，多一事不如少一事，「洗衣服」不過就三個字，但其實包含了「搜刮」全家人的衣物、整理分類，按照材質與顏色丟進洗衣機、洗完衣服之後還要晾曬，分解步驟做下來，經常會花上一下午的時間，遑論這期間還要應付「家庭劇場」的各類大小事，常常一個不注意，洗好的衣服就悶在洗衣機裡發臭，又得重洗一次。

▲「洗脫烘1小時內搞定，效率真棒，還能搭配App遠端操控，輕鬆掌握洗衣進度的，艾媽可以輕鬆當貴婦喝下午茶了唷！」（圖／翻攝自「小艾の成長紀錄」）



富及第Wi-Fi智能變頻洗脫烘滾筒洗衣機全新的「急速洗脫烘2.0」最快只要60分鐘就可以完成過去要耗費一下午的煩心事，也可針對高吸水衣物延長烘衣時間，或乾脆選擇全自動行程，讓洗衣機接替你的煩惱；溫水快洗藉由加熱提升洗淨力，適合清洗小朋友衣物；更有40～80度的不同水溫煮洗，瓦解皮脂、降低過敏才是真乾淨；面板上15種洗程加3種雲端限定行程超智慧更省力，還可透過APP選用洗衣行程，洗衣完成後APP也會自動跳提醒。衣物洗脫烘一次完成，再也不用苦苦計算衣服什麼時候會洗好，以後聽到洗衣機的提示聲，終於不會再煩悶，只要把衣物拿出來就大功告成！

▲「迷你洗脫烘一小時完成洗衣+脫水+烘乾，少量衣物快速處理使用。」（圖／翻攝自「阿云帶你遊逮丸」）



富及第Wi-Fi智能變頻洗脫烘滾筒洗衣機還有節能省水雙認證及高溫槽洗淨＆乾燥功能，減少洗滌後悶濕環境滋生細菌，每個環節都幫你顧好好，讓你的生活更優雅，天天面對家裡的小孩也很Chill，有了智慧家電，你也可以成為充滿智慧的家長。

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