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小米55吋電視6／11「特價再下殺」　限時8天1.6萬元有找

▲小米智慧電視P1。（圖／小米提供）

▲看準宅在家商機，小米智慧電視P1才上市不到1個月，就推出網路特價。（圖／小米提供）

記者蔡惠如／綜合報導

防疫三級宣布延長，加上停課至暑假，看準消費者居家升級需求，大陸品牌小米於6／11開跑的「小米618年中感恩節」，也趁勢祭出熱門商品直降優惠，5月中才在台發表的55吋最新智慧電視P1，售價約1.8萬元，在此優惠檔期直降2,000元優惠，1.6萬元有找的價格，連當初新品的早鳥價都沒這樣划算。

台灣近期疫情爆發，許多公司行號採分流上班，加上學校停課以及民眾自主封城在家避疫，待在家中的時間大增，小米今宣布從6／11至6／18日在線上推出「小米618年中感恩節」優惠，祭出限時秒殺、滿額贈禮、熱門商品直降，以及最高618元的折扣現金券回饋方案。

其中包括5月中才在台發表的新品「小米智慧顯示器P1 55型」，強調細邊框美型設計，且支援4K畫質，售價17,999元搶市，針對近期衍伸出的「居家升級」需求，特別在618共８天的線上優惠檔期，推出15,999元的特價，直降2,000元價差，且在6／11中午12點推出的限時秒殺活動，秒殺價更只要15,799元，比之前上市時推出的17,499元早鳥特價，還要再便宜1,500元至1,700元。

除了輕薄視覺外型之外，P1也內建Android TV 10作業系統，可使用Google助理語音控制操作。業者表示，其配備的藍牙遙控器，未來透過OTA軟體更新，在3公尺的範圍內，可使用Google語音助理，利用聲控控制電視操作、回答問題並查看行事曆，設有3個HDMI與2個USB 2.0、AV端子，可連接電腦、遊戲主機和媒體播放器等各類裝置，透過內建的Chromecast和Miracast，可將智慧型手機或平板電腦畫面顯示在電視螢幕上。

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