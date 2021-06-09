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蔡壁如要行政院長扛指揮官責任　蘇貞昌：陳時中盡心盡力做得很好

記者楊蕓／台北報導

行政院長蘇貞昌9日赴立法院報告紓困4.0特別預算，民眾黨立委蔡壁如質詢時指出，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中已疲態百出，疫情爆發以來，國人看到CDC跟著疫情跑，而不是超前部署，顯然部長級CDC以力不從心，應改組升級，詢問蘇貞昌是否願意扛起責任？對此，蘇貞昌回應，一直以來陳時中擔任指揮官做得很好、盡心盡力，現在政府也是舉國之力來撐整個防疫工作。

▲▼立法院 行政院長蘇貞昌赴立法院報告紓困4.0特別預算 陳時中。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供照片）

▲行政院長蘇貞昌赴立法院報告紓困4.0特別預算。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供照片）

蔡壁如質詢時指出，三級警戒二度延長，疫情已是國安危機，不只是單單公衛問題，現在是用醫療在解決社會問題，成本太大，應該由最高層級統合國家資源，直呼「目前部長級CDC顯然不夠，顯出疲態。」

蔡壁如認為，部長級CDC力不從心，只能協調跨部會，卻無權指揮調度統合國家資源，並舉例，CDC日前想徵用國軍英雄館作為集中檢疫所，一度遭到國防部婉拒，而其他部會對於CDC的指揮消極回應，也時有所聞。

「陳時中已經指揮一年多，疲態百出，4月初本土疫情爆發以來， 國人看到CDC是跟著疫情跑，而不是超前部署。」蔡壁如認為，從熱區設置快篩站、防疫旅館、防疫車隊、停班停課等，這些都不是衛福部能去做的，已經到經濟部層級，甚至都是地方、民間先行，CDC才跟上。

「CDC改組升級，院長願不願意扛？」蔡壁如表示，SARS時期陳水扁親自上前線指揮，現行指揮量能顯然不足，改組聲量越來越高，若比照SARS，未來指揮官應該是誰？是總統蔡英文、副總統賴清德，還是前副總統陳建仁？院長願意扛嗎？

對此，蘇貞昌回應，一直以來陳時中擔任指揮官做得很好、盡心盡力，現在疫情嚴峻，我們也舉國之力來撐整個防疫工作，行政院團隊包括國防部的專責醫院也都直接配合，經濟部、科技部、勞動部等也都一起來面對。

聽完蘇貞昌的回答，蔡壁如直呼「所以院長不願意站到第一線扛責任就對了」，蘇貞昌則回應，「不是，責任我們都要扛，但有些誤會我要特別澄清。」

▼蔡壁如質詢蘇貞昌。（圖／翻攝國會頻道）

▲▼蔡壁如質詢蘇貞昌。（圖／翻攝國會頻道）

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