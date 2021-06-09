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快訊／為放寬「3+11」政策下台？　陳時中回嗆：不是立委說了算

記者徐政璿／台北報導

行政院長蘇貞昌今（9日）9時再度赴立法院報告紓困4.0特別預算，同時也會針對疫苗採購狀況及施打計畫進行說明。國民黨立委賴士葆詢問，外界現在均認為本次疫情破口是因為「3+11」政策，指揮中心疫指揮官陳時中是否要為了此政策負責下台；陳時中回應，「（政策）當然是我負責，但其他不是委員說了算。」

▲▼立法院 行政院長蘇貞昌赴立法院報告紓困4.0特別預算 陳時中。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

▲蘇貞昌、陳時中備詢。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

國民黨立委賴士葆在質詢時表示，共有308人染疫身亡，總統蔡英文不該正式道歉？蘇貞昌回應，對於任何生命消失都很遺憾，國人同胞受到疫情影響，沒有照顧好，這是政府對不起的地方。

賴士葆接著詢問，你覺得陳時中表現如何？蘇貞昌說，「我知道他的辛苦，知道他盡心盡力，我確實覺得國人同胞，應該多給他加油」。

被問及3+11是否為本次疫情大破口？陳時中則親自回應，「不是，源頭正在查驗」，但他也強調 「政策（3+11）當然是我負責，但其他也不是委員說怎樣就怎樣。」

陳時中解釋，在1月1日後加強管理（5+9），管理做好到一定程度，也篩檢到9千多人後，恢復到去年的規定（3+11），但加上需要採檢陰性，所以是比過去更嚴格。

此外，民進黨立委鄭運鵬昨（8日）在臉書貼出一張陳時中在休息時間於議場閉目養神的照片，讓不少網友心疼不捨，直呼「部長辛苦了」。賴士葆砲轟陳時中，「你在那裡打瞌睡沒有人同情，因為你做的不好」，怒轟指揮中心已經變成吹牛中心。

對此，陳時中回應，他也不需要大家同情，他並澄清那是中途休息10分鐘的時間。蘇貞昌也緩頰表示，那是休息時間不是質詢時間「度辜（打瞌睡台語）」，這樣扭曲不好。

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