洪孟楷提115億向日本買AZ疫苗　陳時中回嗆：幫忙國家還是搞破壞

記者林銘翰／台北報導

國民黨立委洪孟楷9日指出，日本現有1億2千萬劑AZ疫苗，現貨也有3千萬至6千萬劑不等，詢問台灣是否能將採購疫苗115億的經預算，先行向日本購買現有的存貨。對此，衛福部長陳時中回嗆，當然不可以，「你以為是要幫國家買疫苗，還是要破壞我們買疫苗，這不是開玩笑嗎」。

行政院長蘇貞昌9日率領相關部會首長，赴立法院報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案（109年1月15日至111年6月30日）」編製經過（含疫苗採購狀況及施打計畫），並備質詢。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院報告紓困4.0特別預算。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供照片）



洪孟楷質詢時指出，日本現有1億2千萬劑AZ疫苗，現貨也有3千萬至6千萬劑不等，國人現在需要疫苗在即，非常辛苦且急迫，台灣向COVAX、AZ、莫德納購買疫苗，「115億都還沒全部把錢交給他們，能不能拿這些錢跟日本買現有的存貨」。

對此，陳時中回嗆，當然是不可以，「我們已經跟人家簽約了，把既有的管道拿掉，你以為是要幫國家買疫苗，還是要破壞我買疫苗」，怎麼可以把現在的合約破壞掉，跑去買其他疫苗，這不是開玩笑嗎。

洪孟楷解釋，他只是想得知，用什麼方式可以更快買到疫苗，「不是沒有給你們錢，去年115億已經給你們了」，現在已經在審查第四次的紓困預算，4200億的預算中又編列269億要買疫苗。

洪孟楷說，政府花了那麼多錢卻買不到疫苗，反觀日本有1億2千萬劑AZ疫苗，為何不能更有彈性地向日本詢問，是否可以跟他們先購買部分疫苗。

陳時中表示，現在已經有新編列的預算，衛福部會靈活運用，「我們都有跟他們一直在協調中」。

蘇貞昌則說，「你是國會議員，日本也有國會」，日本這麼有誠意，無償地送疫苗給台灣，還說是對台灣311的援助很感謝，政府也透過各種管道，包括國安、外交都團隊等，都有向友人一再爭取。

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