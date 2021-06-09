蔡壁如轟防疫鬆懈「有政府會病逝」　蘇貞昌：妳不要扭曲

記者楊蕓／台北報導

國內新冠肺炎疫情嚴峻，死亡人數已破300人，民眾黨立委蔡壁如9日在立法院質詢時，砲轟中央防疫鬆懈、自滿，導致國人被迫手無寸鐵面對病毒，而行政院長蘇貞昌沒有自我反省，反而第一時間去檢討人民，要求人民收心。對此，蘇貞昌回應，收心是要大家警惕，沒有任何惡意，更沒有指責人民，不要扭曲。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院報告紓困4.0特別預算。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供照片）

蘇貞昌9日赴立法院報告紓困4.0特別預算，蔡壁如質詢時痛批中央，去年最夯的兩句話「超前部署、有政府會做事」，結果5/15指揮中心宣布全國三級警戒前，蘇貞昌第一時間竟是叫國人收心，在臉書發文說，比起去年我們有更足夠的防疫經驗、人員訓練、更充裕的物資，持續準備編列防疫紓困預算。

蔡壁如砲轟，原來蘇貞昌所謂的充裕物資是指口罩、酒精、衛生紙、泡麵、防護衣，但是事實上國人需要的是快篩試劑、篩檢站、PCR檢測量能、專責病房、集中檢疫所、醫護人員、中央地方篩檢通報SOP、準確的疫情數據以及最重要的疫苗，以上通通不足。

「你要國人收心，因為政府的鬆懈自滿，國人被迫手無寸鐵的面對病毒。」蔡壁如說，如今在社群網站上，「有政府會做事」被譏「有政府會病逝」，超過三百人死亡，人民的心很痛，蘇院長沒有自我反省，反而第一時間去檢討人民，要求人民收心。

蘇貞昌回應，「妳這樣解釋不好啦！妳知道的嘛！收心的意思就是要大家警惕，沒有任何惡意，更沒有指責人民，不要這樣扭曲，正因為我們是防疫模範生，大家難免會鬆懈。」

▼蔡壁如質詢蘇貞昌。（圖／翻攝國會頻道）

