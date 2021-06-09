陸工信部：全球半導體產業進入重大調整期

▲大陸近年積極發展半導體產業。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸工信部電子信息司司長喬躍山9日表示，當前，全球半導體產業進入重大的調整期，積體電路產業的風險與機遇並存。

喬躍山在2021世界半導體大會上提到，在經濟全球化的時代，開放融通是不可阻擋的歷史趨勢，中國是全球主要的電子信息製造業的生產基地，也是全球規模最大、增速最快的積體電路市場，去年產業規模達到8848億元，「十三五」期間年均增速近20%，為全球同期增速的4倍。

喬躍山指出，近年來，中國在5G、雲計算、物聯網、人工智能、智能網聯汽車等新興產業取得快速發展，未來在中國經濟穩健增長的態勢下，在5G、雲計算、物聯網、人工智能、智能網聯汽車等新型應用的驅動下，中國積體電路市場需求仍將持續增長。

喬躍山也對中國積體電路的發展提出三點建議，一是堅持營造良好的產業環境，落實好現有支持積體電路產業發展的政策，推動資源有效流動，資源高效配置，市場高度融合。二是堅持市場導向構建生態，充分發揮市場在資源配置中的決定作用，更好地發揮政府作用，以企業為主體，引導產業優化佈局。三是繼續推進產業鏈各環節的開放合作，進一步改善營商環境，為國內外企業開展合作創造更好的條件。