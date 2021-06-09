2應召女冒染疫風險約戰「手拉坏」　警傻眼：還有一間搞這招！

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局民權一派出所接獲線報，有不法集團利用飯店從事性交易，隨即在8日下午5時許前往新生北路2段上的一家旅館查緝，最後發現2對男女正在從事半套性行為，另外發現1名女子躲在房間吸食大麻，訊後將5人帶回偵訊。

警方調查，8日晚上前往新生北路上的一家旅館稽查，發現20歲的陸姓女子與46歲的龔姓男子正在從事半套性交易，另外還發現29歲的周姓女子與50歲的謝姓男子也在從事性交易，另外還發現22歲的江姓女子獨自開房間吸食大麻。

▲警方進入查緝時，發現有男客全裸只圍浴巾，應召女則穿內衣坐在床上。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方敲門時，２名男子均沒穿上衣，陸女以及周女則穿著火辣，4名男女均坦承分別以2千6百元、2千7百元的價格從事半套性交易，2名女子坦承，應召站要求男客到旅館開房，自身則接到應召站電話前往赴約。

警方指出，當時逐一盤查是否有其他不法色情交易行為時，打開江女的房門，卻聞到一股大麻的味道，在江女房間內發現毒品大麻；最後將4名男女依照社維法開罰，另外江女也依照毒品罪嫌送辦。

▲2名應召女被警方查獲利用旅館替客人從事性服務，警方還發現1女躲飯店呼大麻。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，5名男女雖然沒有發燒或者明顯症狀，但是全國目前疫情升溫達3級警戒，每天不斷新增確診人數，竟然還利用旅館從事性交易、吸食毒品等行為，警方也將加強旅館查緝，避免成為防疫破口。

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