西門町停車場雙屍案更二審　殺手陳福祥第四度判死

▲西門町雙屍命案兇手陳福祥，更二審再遭判死刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

西門町峨嵋停車場2015年發生雙屍命案，2名販毒集團小弟因為毒品買賣黑吃黑，2人遭槍殺後被堆疊在汽車後座。檢警事後逮捕兇手陳福祥，一二審、更一審均判處死刑。案經撤銷發回，高院9日更二審宣判，仍認定陳福祥犯2個殺人罪、手段兇殘，第四度將陳福祥判死刑。可上訴。

本案案發於2015年1月間，台中市販毒集團成員蔡宗育（24歲）、蔡鎧陽（21歲），因為大哥遭捕後急需貨源。透過台中海線大哥陳威宇的關係，找上自稱有K他命10公斤的天道盟不倒會成員陳福祥，雙方議定440萬元成交。

案發當天上午，3人前往取貨，陳福祥命2人將車開進人跡罕至的西門町峨嵋停車場6樓。車輛停妥後，陳說口渴，叫蔡鎧陽先去買飲料。蔡鎧陽離開後，陳隨即掏槍搶奪蔡宗育，發現現金不在車上，陳命蔡宗育打電話回報陳威宇「貨已取到」，隨即連開4槍殺害蔡宗育，之後又槍殺買飲料回來的蔡鎧陽。陳將兩人屍體堆疊在後座，立刻離開走入電梯並清槍，全不顧忌電梯內尚有其他乘客。

陳福祥隨即搭計程車前往陳威宇處，取走440萬現金後逃亡。沒多久，峨嵋停車場管理員發現車上屍體，報警處理，警方鎖定陳福祥發布通緝，並查出陳福祥喜歡瀏覽色情網站，對他展開電信監控。警方多日跟監後，趁著陳熟睡之際，在清晨6點半攻堅，霹靂小組12秒內就破門而入，逮捕陳福祥，過程宛如電影情節。

案經法院審理，一二審均將陳福祥判處死刑。更一審時，認定陳福祥犯2個殺人罪、手段兇殘，再加上經由台大醫院鑑定後，認為他受矯正教化的可能性甚低，有與世永久隔離之必要，第三度判處死刑。但經最高法院撤銷發回，更二審9日宣判，還是認定陳福祥犯2個殺人罪，第四度判處他死刑。可上訴。