美前副國安顧問：大量「間接證據」指新冠病毒來自武漢病毒所

▲武漢病毒研究所「人造外洩病毒」的理論再次成為關注焦點。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

《華爾街日報》日前報導指出，新冠病毒的基因序列具有明顯人工足跡，通常不會在自然演化的病毒上看見。美國前副國家安全顧問博明8日表示，美方已掌握大量間接證據證明，新冠病毒來自武漢病毒研究所實驗室的可能性大於自然起源，建議國會成立一個跨黨派的調查委員會，持續進行相關調查。

博明（Matt Pottinger）8日在美國參議院軍事委員會中，一場有關美中戰略競爭為主題的聽證會上表示，「我認為多數的間接證據，重要的是要知道，它仍然是間接證據，有利於這一假設，即這是一個實驗室的意外洩漏，而不是一個自然的人畜共患事件。」

他同時指出，美國國會應該盡速成立跨黨派調查委員會，全面進行相關調查，「我認為應該迅速成立一個擁有傳票權力的兩黨委員會。我認為我們需要停止（病毒）功能增益（gain-of-function）研究，並在全球範圍內發起帶頭作用，並恢復歐巴馬政府對功能增益研究的禁令。」

博明說，當時禁令的目的是幫助預測當前的大流行病，但實際上可能反而為這次大流行埋下種子，「我認為另一個領域是開始建立一個監控網路。技術已經有了，只要再用一點精力，就能通過全球監測網路檢測出病原性疾病。」

▲博明指出，新冠病毒來自武漢病毒研究所實驗室的可能性大於自然起源。（圖／翻攝自臉書）



臨床生物製藥公司「Atossa Therapeutics」創辦人奎伊博士（Dr. Steven Quay）與勞倫斯柏克萊國家實驗室（Lawrence Berkeley National Laboratory）的前首席科學家穆勒（Richard Muller）6日投書《華爾街日報》指出，他們觀察到新冠病毒的基因序列具有明顯人工足跡，通常不會在自然演化的病毒上看見，指病毒是在實驗中進行「功能增益」促進致命力，之後外洩導致全球陷入百年等級的嚴重疫情。

共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）也在聽證會上表示，所有證據都指向病毒來自於實驗室洩露，而北京當局應該為此負責，「我非常懷疑我們是否能得到實驗室來源的直接證據，但我們根據常識做出合理的推斷，這種病毒起源於實驗室，中國要對向世界釋放這種瘟疫面臨嚴重後果。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在6日強調，拜登政府決心徹查新冠肺炎根源，美國將追究中國責任，「我們必須弄清楚真相的最重要原因就是，這是我們防堵下一波大流行的唯一方法，或至少在減緩疫情方面做得更好。」

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