　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美印太總監：尋求行動確保台海和平　參議員訪台凸顯力挺台灣

▲▼ 美國國安會印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國安會印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）8日公開表示，美國3名參議員訪台的行程，是「美國與台灣站在一起」的最佳證明，而全球局勢現在最不需要的狀況正是台海穩定被破壞，美國正尋求協調一致行動發出明確訊息，決心維護其和平與穩定。

綜合彭博、中央社等報導，康貝爾8日出席新美國安全中心活動時提及，美國參議員訪台行程有助展現「美國與台灣站在一起」（standing with Taiwan）的立場，美方也致力於繼續提供台灣防禦物資，但台方仍需採取措施加強自我防禦。

談及美國是否修正對台戰略模糊政策一事，康貝爾透露，一旦調整過去數十年來的美中台框架將帶來不利影響，這是最好的框架，且美國能做的就是採取全面措施增強威嚇力，維持台海和平穩定。

康貝爾說，美國對台戰略首要明確聲明就是確保和平穩定，這是公開警告，其次是透過台灣關係法來確保美方在西太平洋的能力，以針對地區現況遭受破壞做出因應。面對全球疫情大流行與其他挑戰，最不需要的就是台海穩定被破壞，美國正採取行動，發出決心維護和平穩定的明確訊息。

至於中國，康貝爾表示，中國的政策在全球受到強力反對，但這只能怪中國自己，包括在南海島礁嶼人工島軍事化、咄咄逼人的全球外交態度等國家政策，「在過去1、2年這段期間，給中國製造最多麻煩的國家不是美國，而是中國。」

康貝爾進一步說明，北京政府核心圈是否明白此一關鍵，「這問題我們無法回答」，且中國國家主席習近平如今已逐漸「單一領導人」，不像過去國家主席是團結領導團隊的一員，在習近平身旁輔助決策的幕僚圈越來越小。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
北市府認了「配發疫苗給診所」　衛福部回應了！
洪孟楷提115億向日本買AZ疫苗　陳時中回嗆：幫忙國家還是搞
陳時中疲態百出！立委要政院改組指揮中心 　蘇貞昌回應了
快訊／陳時中坦言：國產疫苗有「無法得到國際認證風險」
快訊／北市某診所被爆「幫民眾打新冠疫苗」　黃珊珊緊急回應了
要解除三級警戒　醫：台灣只剩兩條路
快訊／北投一家四口3人猝死「確診」　北市府回應了
快訊／為放寬「3+11」政策下台？　陳時中回嗆：不是立委說了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

舊金山「群體免疫」可望搶先全美大城市　專家曝接種超快3優勢

美國嬌生疫苗施打率低　數百萬劑6月到期恐報廢

越南網紅「潛水激戰」性愛自拍外流！　網爽看還質疑：小咖想爆紅

東京2學生染「印度變種病毒」！　皆無海外旅遊史

QS世界大學排名出爐！台大居68名...台灣「25校進榜」整體排名下滑

美印太總監：尋求行動確保台海和平　參議員訪台凸顯力挺台灣

美前副國安顧問：大量「間接證據」指新冠病毒來自武漢病毒所

馬克宏「被甩巴掌」最新回應！　2男嫌火速落網下場曝光

影／白人男挑釁亞裔選錯人！　他遇到「太極宗師」反被一拳KO

美強化半導體供應鏈　葛來儀：美國應與台灣密切合作

被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球

最早到最晚走！周志浩累癱閉眼　打盹14秒網心疼：鐵打都頂不住

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

應采兒結婚陳小春11年：除了我沒人會嫁他！　控訴「母親節自己付錢」…老公一句話放閃

怕孩子有遺憾！國小出動AI機器人 「線上畢典、頒證書」老師致詞落淚

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

運費5千元！遠從台灣寄到波蘭　台波夫妻見家鄉味落淚：好想念

網路不穩定、學生在家放鬆狂吃　遠距教學各種亂象！老師超崩潰

新冠病毒人對上陳時中熱血開打　摔角遊戲搞笑模擬「防疫大戰」！

日本超商店員必會POP宣傳海報　多色麥克筆繪製過程超級療癒！

舊金山「群體免疫」可望搶先全美大城市　專家曝接種超快3優勢

美國嬌生疫苗施打率低　數百萬劑6月到期恐報廢

越南網紅「潛水激戰」性愛自拍外流！　網爽看還質疑：小咖想爆紅

東京2學生染「印度變種病毒」！　皆無海外旅遊史

QS世界大學排名出爐！台大居68名...台灣「25校進榜」整體排名下滑

美印太總監：尋求行動確保台海和平　參議員訪台凸顯力挺台灣

美前副國安顧問：大量「間接證據」指新冠病毒來自武漢病毒所

馬克宏「被甩巴掌」最新回應！　2男嫌火速落網下場曝光

影／白人男挑釁亞裔選錯人！　他遇到「太極宗師」反被一拳KO

美強化半導體供應鏈　葛來儀：美國應與台灣密切合作

蘇宗怡節目停錄停播改線上！　公開住家內部...愛犬入鏡超萌

大S、汪小菲婚變爆藉機炒作？陸網瘋傳「背後動機鐵證」

恩比德爭MVP失利「坦承很失望」　次輪2戰轟79分隊史僅次戰神AI

內埔工業區9日啟動外籍移工快篩站　警坐鎮嚴防滋擾

超商最新9款「一口零食」！縮小版提拉米蘇超邪惡　任選買2送1

京鼎6確診⋯430人快篩！「移工生活圈近京元電」財務長：難免交叉

死亡率2.8%會再高！醫觀察1個好現象：比例已經接近了

舊金山「群體免疫」可望搶先全美大城市　專家曝接種超快3優勢

氣功大師「鐵頭功表演」翻車！40秒毀滅級磚塊K頭　血噴滿臉離場

蘋果iOS 15新增多項「社交功能」！FB、IG地位恐遭威脅

國際熱門新聞

破世界紀錄！　37歲婦一口氣「生10胞胎」

世界首富遭爆稅率比普通人還低　巴菲特稅率才0.1％

密西根首例確診「致死率40%罕病」　症狀像新冠肺炎

即／法國總統馬克宏被甩巴掌　隨扈飛撲逮捕巴掌男

美放寬111個國家地區旅遊建議　台灣維持第三級

印度神童最新預言：6／20將有嚴重大事

白人男挑釁亞裔選錯人！　遇到太極宗師一拳就被KO

他「揉紙團」參加紙飛機比賽　直接奪冠

大邱自購輝瑞疫苗被爆遭詐！市長道歉了

雙親先後染疫死　5子女頓成孤兒！最小7歲

《金融時報》：輝達申請1.1兆元收購安謀

馬克宏被甩巴掌　2男嫌下場曝光

市場缺乏明顯催化劑　美股大體平盤作收

她染疫216天　新冠病毒在體內變異32次

更多熱門

相關新聞

博明：大量「間接證據」指病毒來自實驗室

博明：大量「間接證據」指病毒來自實驗室

《華爾街日報》日前報導指出，新冠病毒的基因序列具有明顯人工足跡，通常不會在自然演化的病毒上看見。美國前副國家安全顧問博明8日表示，美方已掌握大量間接證據證明，新冠病毒來自武漢病毒研究所實驗室的可能性大於自然起源，建議國會成立一個跨黨派的調查委員會，持續進行相關調查。

美強化半導體供應鏈　專家倡美台密切合作

美強化半導體供應鏈　專家倡美台密切合作

密西根首例確診「致死率40%罕病」　症狀像新冠肺炎

密西根首例確診「致死率40%罕病」　症狀像新冠肺炎

美參院通過法案　投入逾5兆元研製半導體等技術

美參院通過法案　投入逾5兆元研製半導體等技術

美參院《創新與競爭法案》　估砸5.54兆迎戰中國

美參院《創新與競爭法案》　估砸5.54兆迎戰中國

關鍵字：

美中台康貝爾北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

董至成失聯...謝忻「演藝圈都在找他」結局超烏龍！

許瑋甯、邱澤驚爆假戲真做！

即／電視台攝影猝死確診　大樓清消

即／壹電視宣布「全體員工緊急快篩」

侯怡君懷孕！　備孕3年終於當媽

30歲官員應比你75歲媽早打疫苗？　美醫看台順序：失望

高虹安逼問國產疫苗　嗆爆蘇貞昌：失敗的人找藉口

前女友討生日禮物　男霸氣封鎖被公審：渣男

日正妹4年花253萬整形　對比照讓日網傻了

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

即／小港家庭5人染疫　感染源找到了！

大S放話休夫全因汪小菲把持不住

很少發脾氣的「佛系星座」Top 3！

館長「范雲3+11究責」　投票結果出爐

武陵農場出現超罕見野生動物

更多

最夯影音

更多
被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球

被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球
最早到最晚走！周志浩累癱閉眼　打盹14秒網心疼：鐵打都頂不住

最早到最晚走！周志浩累癱閉眼　打盹14秒網心疼：鐵打都頂不住

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

應采兒結婚陳小春11年：除了我沒人會嫁他！　控訴「母親節自己付錢」…老公一句話放閃

應采兒結婚陳小春11年：除了我沒人會嫁他！　控訴「母親節自己付錢」…老公一句話放閃

怕孩子有遺憾！國小出動AI機器人 「線上畢典、頒證書」老師致詞落淚

怕孩子有遺憾！國小出動AI機器人 「線上畢典、頒證書」老師致詞落淚

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面