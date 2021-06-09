美印太總監：尋求行動確保台海和平　參議員訪台凸顯力挺台灣

▲美國國安會印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）8日公開表示，美國3名參議員訪台的行程，是「美國與台灣站在一起」的最佳證明，而全球局勢現在最不需要的狀況正是台海穩定被破壞，美國正尋求協調一致行動發出明確訊息，決心維護其和平與穩定。

綜合彭博、中央社等報導，康貝爾8日出席新美國安全中心活動時提及，美國參議員訪台行程有助展現「美國與台灣站在一起」（standing with Taiwan）的立場，美方也致力於繼續提供台灣防禦物資，但台方仍需採取措施加強自我防禦。

談及美國是否修正對台戰略模糊政策一事，康貝爾透露，一旦調整過去數十年來的美中台框架將帶來不利影響，這是最好的框架，且美國能做的就是採取全面措施增強威嚇力，維持台海和平穩定。

康貝爾說，美國對台戰略首要明確聲明就是確保和平穩定，這是公開警告，其次是透過台灣關係法來確保美方在西太平洋的能力，以針對地區現況遭受破壞做出因應。面對全球疫情大流行與其他挑戰，最不需要的就是台海穩定被破壞，美國正採取行動，發出決心維護和平穩定的明確訊息。

至於中國，康貝爾表示，中國的政策在全球受到強力反對，但這只能怪中國自己，包括在南海島礁嶼人工島軍事化、咄咄逼人的全球外交態度等國家政策，「在過去1、2年這段期間，給中國製造最多麻煩的國家不是美國，而是中國。」

康貝爾進一步說明，北京政府核心圈是否明白此一關鍵，「這問題我們無法回答」，且中國國家主席習近平如今已逐漸「單一領導人」，不像過去國家主席是團結領導團隊的一員，在習近平身旁輔助決策的幕僚圈越來越小。

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