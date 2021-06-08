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柯文哲讚日本阿莎力124萬劑「說來就來」　美國支票「拿到手才算」

▲▼柯文哲、黃珊珊6日召開防疫記者會。（圖／北市府提供）

▲柯文哲。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情嚴峻，國內也爆出疫苗荒。儘管日本、美國分別送來124萬劑、75萬劑，但對於台灣所需的數量仍遠遠不足。對此，台北市長柯文哲說，美國說要給我們75萬，「不過那是支票，拿到手才算，也不知道什麼時候才會來」，日本倒是比較阿莎力，124萬說來就來。

▼柯文哲讚日本，124萬劑疫苗說來就來。（圖／讀者提供）

▲▼日本124萬劑疫苗上午全數登機，謝長廷在機場90度鞠躬感謝。（圖／讀者提供）

中央流行疫情指揮中心8日公布，新增219例本土確診，其中新北市123例最多，其次為台北市54例，另有22例死亡個案。

柯文哲表示，什麼時候疫苗可以進台灣？這條北市內部討論很久，一下郭董的、一下佛光山、一下張亞中，「甚至我們想說，台北市要不要去買？」，其實買疫苗數量量跟價錢有關，再怎麼樣，地方政府不會比中央政府在購買疫苗上更有討價還價的能力。

所以這樣，以前曾經有一度說地方政府可以買，柯文哲直言，當時他就不高興，「你要講就早一點講，我自己自謀生路早一點，今天都已經到這地步」。

「我也搞不清楚到底台灣發生什麼問題。」柯文哲算一算，全世界已經打超過20億劑，台灣到現在才拿到多少？美國說要給我們75萬，不過坦白講那是支票，拿到手才算，也不知道什麼時候才會來；日本那個倒是比較阿莎力，124萬說來就來。

▲ 三位美國參議員搭乘美軍C-17運輸機訪問台灣,波音C-17全球霸王III戰略戰術運輸機,短場起降,美國空軍 。（圖／記者李毓康攝）

▲ 柯文哲指美國的75萬劑還只是「支票」，拿到手才算數。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲也提到，疫苗覆蓋率一般要到70%以上才會有群體免疫效果，「覆蓋率不夠要放掉三級管制，感染人數就會上升」，這也是一個很困難的題目。從其他國家例子是，一開始管制，後來受不了就放開，一放開感染人數就上升，後來受不了又封城，來來回回好幾次。

「所以我當時我的主張，國際上有認證的、價錢不是太離譜，能買多少就多少，先打。」柯文哲表示，防疫管制在不影響經濟的狀態下鬆到什麼程度。如果不行的話，大概就是要咬緊牙關撐到疫苗來。

但柯文哲也說，他不在中央，也不知道疫苗的狀況，「你問我的話，我的策略是以最低成本維持三級管制效果，撐到疫苗可以打到70%，這是戰略」，你沒有達到70%就放開，那大家就要講好，感染人數會上去。

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