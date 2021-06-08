志玲姊姊怒了！　義賣年曆遭盜圖…告美商公司結果出爐

▲林志玲拍攝寫真年曆，用來慈善義賣幫助孩童教育與醫療所需。（圖／翻攝志玲姊姊基金會YT）

記者劉昌松／台北報導

藝人林志玲成立的財團法人台北市志玲姊姊慈善基金會，日前發現用來義賣募款的2016年林志玲寫真年曆，遭人整個翻拍上傳臉書，自行調查後，認為是1家美商公司員工所為，怒告這間公司和負責人涉嫌違反《著作權法》，但是台北地檢署檢察官調查後，認為無法查證確認翻拍年曆的臉書帳號是誰的， 8日處分不起訴美商公司和負責人。

林志玲愛情事業兩得意，愛心也不落人後，時常以基金會名義舉辦商品義賣，為孩童和青少年籌募教育、醫療款項，其中她一手包辦場景挑選、妝髮造型製作的寫真年曆最熱銷。

但是基金會在臉書上發現，有不明帳號竟然將2016年的年曆整個翻拍後上傳，初步調查懷疑帳號的所有人，是從事保養品事業的美商新生命公司員工，懷疑是美商公司指使員工所為，因此控告公司和外籍負責人涉嫌違反《著作權法》。

美商公司挨告後喊冤，他們有自己的網站和臉書，完全不知道志玲姊姊基金會找到的臉書是誰的，志玲姊姊基金會質疑的盜圖者，也不是他們的員工，檢察官調查認為，的確無法確認涉嫌盜圖的臉書帳號擁有者，無法證明與美商公司有關，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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