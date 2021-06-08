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快訊／上櫃協益電子爆內鬼　東莞廠長收回扣370萬被起訴

▲▼協隆東莞塑膠電子公司台籍廠長涉收回扣270萬元遭起訴。（圖／翻攝協益電子網站）

▲協隆東莞塑膠電子公司台籍廠長涉收回扣270萬元遭起訴。（圖／翻攝協益電子網站）

記者劉昌松／台北報導

上櫃公司協益電子(5356)設在大陸的子公司協隆東莞，爆發前廠長陳駿哲涉嫌不顧客戶要求，使用低階原料製造塑膠外殼，從2017年到2019年間，收受原料商回扣近370萬元，負責操作機台的員工也收到270萬元好處，陳駿哲得知東窗事發後，還企圖用錢擺平客戶遭拒，協益電子接獲檢舉後提告，台北地檢署8日依背信等罪起訴陳等3人。

據了解，協隆東莞塑膠電子公司接到大陸客戶訂單，客戶指定較高規格的塑膠原料，製作機上盒和印表機外殼，但陳駿哲卻私下和台籍原料供應商劉姓男子談好，用比較低階的原料混充，低價高報，陳可從報價中抽取2%到3%不等回扣。

另外在工廠負責操作機台的符姓員工，因為必須另外調整參數、增添必要材料，一定也會知道原料不符需求，因此也可參與抽成。總計陳駿哲從2017年到2019年間，收到回扣新台幣200多萬元以及人民幣30多萬元，而符姓員工則收到新台幣270萬元。

結果大陸客戶發現收到的機殼品質有問題，向協隆的母公司協益提出檢舉，陳駿哲為了避免遭追查，竟然試圖遊說大陸客戶人員一起收回扣遭拒，全案經協益電子自行內部調查後提告，只有符姓員工把不法所得全數繳回，檢察官調查後，依背信等罪，起訴陳駿哲、符姓員工、劉姓男子等3人。

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