腦炎住院色心不減！2護理師幫他打點滴、量血壓　慘遭襲胸摸臀

▲護理師盡心照護腦炎病患，卻遭偷襲摸胸，堅持提告。（示意圖／達志）

記者劉昌松／台北報導

台北黃姓男子去年罹患腦炎，到台大醫院求診，因狀況不穩定，被安排住院，沒想到他即使因病症意識不清，仍色心不滅，接連對2名幫他打點滴、量血壓的護理師摸臀、襲胸，其中1名護理師同情他當時意識不清而撤告，另名護理師不滿盡心照護病患卻遭狼爪，堅持討回公道，台北地檢署調查黃男下手時神智清醒，7日依《性騷擾防治法》起訴黃男。

黃姓男子是在2020年11月底時，因不明原因腦炎，在台大醫院住了10多天，他剛進病房沒幾天，就趁A護士為他掛點滴時，偷摸人家屁股，之後又在B護士傾身向前幫他量血壓時摸胸，2個護理師氣炸，先後向轄區中正一分局提告性騷擾。

檢警偵辦時，黃男供稱自己當時因為腦炎，神志不清，現在什麼都忘記了，如果真的有對護理師不禮貌的話，應該都是不小心碰到的，而A護理師回想自己遭非禮當時，黃男住院才沒幾天，的確生理跡象不是很穩定，可能真的意識不清楚，選擇原諒撤告。

但是B護理師指證，她被摸胸時，黃男神智清醒，對一些基本的詢問都對答如流，絕對不是神志不清的狀況，而且事發後沒幾天，黃男就康復出院了，檢察官調查後，認為黃男趁護理師不及防備時摸胸，已構成性騷擾，依法起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

隨機殺人魔裝病求免死 與妻冷血對話曝「我好帥」肖想2、3年出獄

接到疑似染疫相驗...北檢法醫李漢宗：都我來 2周12件有9確診

OL喝到斷片隔天雙手瘀青 調監視器驚見假暖男掀裙超崩潰