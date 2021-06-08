北市物流需求量成長5倍　柯文哲：將討論「挪計程車人力過去」

記者袁茵／台北報導

全台三級管制延長至6月28日，高雄市政府宣布推出「高雄好家載」計程車餐飲外送服務；被問到北市是否會跟進？台北市長柯文哲表示，9日會討論看看，如何將計程車人力挪去物流。

台北市政府8日下午召開防疫記者會，台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊和相關局處同仁皆列席，並對北市剩餘6900劑疫苗狀況、中研院院士陳培哲請辭、疫苗接種順序、國民黨提普發現金1萬元紓困做相關回應。

關於是否跟進「高雄好家載」計程車餐飲外送服務，由市府補助車資、讓計程車投入外送行業？柯文哲說，本來市場人流很多，本來想發展電商加物流疏散市場人流，結果發現電商PChome從5月15日後業績成長5倍。

柯文哲表示，常常危機就是轉機，這次新冠肺炎危機造成很多行業受打擊，但倒過來看，電商物流生意整個上升，「這個我們明天會討論看怎麼使用，如何把計程車人力挪去幫忙物流，這是可以思考看看的。」目前北市物流需求量成長了5倍，的確是可以考慮項目，只是法令、保險怎麼做，要盡快訂出方法。

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▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）