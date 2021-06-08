陳玉珍提開「專船」到大陸打疫苗　蘇貞昌冷回：沒有必要

▲國民黨立委陳玉珍身著全身防護衣質詢。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供照片）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立委陳玉珍8日表示，最近很多人坐飛機到美國打疫苗，金門離大陸比較近，詢問政府開個「救命疫苗專船」到大陸是否可行。對此，行政院長蘇貞昌回應，國人出境都要依照相關的規定，但不會為了去中國打疫苗特別設打疫苗專線、開船，「沒有必要做這樣的事」。

蘇貞昌8日率領相關部會首長，赴立法院報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案（109年1月15日至111年6月30日）」編製經過（含疫苗採購狀況及施打計畫），並備質詢。

陳玉珍質詢時指出，金門老化指數是全國前六名，非常需要疫苗，現在還零確診的城市，將離島列入疫苗施打優先順序中，也是幫助政府提高量能，並詢問蘇貞昌是否知情很多國人坐飛機到美國打疫苗。

蘇貞昌表示，「有沒有這樣我不清楚，他去美國是不是為了打疫苗，我也沒有辦法判斷」，但是有注意到媒體有做這樣的解讀。

陳玉珍提議，金門離大陸比較近，如果有人去美國打疫苗，政府是否可以開個「救命疫苗專船」載金門鄉親到大陸施打疫苗。衛福部長陳時中說，台灣是一個民主的國家，沒有限制這些行為。

蘇貞昌則強調，國人要到哪一國打疫苗，不管是到美國、英國或中國，政府對國人的保護都擺在第一。此外，我國對於任何人從外國入境，應該有的檢疫條件都一樣。

陳玉珍再追問，現在有人從桃園坐飛機到美國打疫苗，都是國人的自由，金門離大陸比較近，以前有小三通，「我們開疫苗的救命專船可不可行」。

對此，蘇貞昌僅說，國人要到外國去打疫苗，回國還是要依照入境相關程序，交通也是依照相關的規定，「不會為了去中國打疫苗，特別設一個打疫苗專線、開船去都沒有」，政府沒有必要做這樣的事。

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