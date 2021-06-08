萬華按摩婦「感冒10多天沒好」回彰化　昨通報確診今插管

▲負壓隔離病房。（示意圖／彰化醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化疫情嚴峻，7日一名村民看到鄰居正在洗家具，主動關心才知道原來是鄰居住新北市、從事按摩的妹妹已經生病10多天，返回彰化居住，村民懷疑有可能與新冠肺炎有關，立即通報衛生局前往採檢，結果確診陽性。衛生局長葉彥伯指出，這名婦人已經重症插管，收治在負壓隔離病房中。

彰化某村民數日前擔心梅雨造成積水，外出巡溝水，看到鄰居正在清洗家具，主動關心詢問「怎麼在洗家具啊？」對方邊洗邊說，「我妹最近生病，要從三重回來住，所以清出一間空房間給她休養！」村民機警追問，「是生什麼病？」對方回說「就感冒10多天，不知為何好不了」。村民大吃一驚，懷疑他妹妹是新冠肺炎患者，趕快打衛生局通報。

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▲萬華大清消。（圖／ETtoday資料照）

相關單位事後查證，該名婦人因為工作北漂，目前居住在新北三重，在台北萬華從事按摩業工作，雖然有目擊者看到她是搭計程車回到家，但不清楚她是從北部搭計程車，還是搭乘大眾運輸工具，再搭計程車返家。

葉彥伯指出，這名婦人列入新北確診個案，昨天已經插管住進重症中心，相關足跡需要進一步調查認定；同時強調，北部民眾最好不要跨縣市移動，如有症狀應立刻就醫篩檢。

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