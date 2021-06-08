肯德基外帶「1元吃蛋撻」！新品「K酥雞翅」宅在家追劇超療癒

▲肯德基新品「K酥雞翅」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

防疫期間許多人宅在家追劇，肯德基推出2款新品「K酥雞翅」、黑金系「金薯黑爵士咔啦雞腿堡」，另外眾所期待的「椒香麻辣脆雞」也正式回歸成為常態商品，為鼓勵外帶外送，也祭出預訂快取加1元多1件、零接觸外送滿350元免運優惠。

肯德基再次推出全新黑金系「金薯黑爵士咔啦雞腿堡」，選用吸睛的黑麵包，精選上等黃心57號地瓜慢火烘烤製成的地瓜泥，搭配酥脆多汁的咔啦雞腿排、西班牙特調蒜味美乃滋、新鮮萵苣，堆疊出多層次口感，販售期間自即日起至6月28日，無販售餐廳包含宜蘭家樂福、新店安康、台大卓越、台北光復、台北莊敬，共5家。

▲黑金系「金薯黑爵士咔啦雞腿堡」。（圖／業者提供）

另外肯德基「重量級XL套餐」集結多樣明星商品，此次再加入新品「金薯黑爵士咔啦雞腿堡」，一個套餐盡享5種美味，使用預訂快取點XL套餐系列，還可享「加1元贈1顆原味蛋撻」！

而炸雞系列再出新招，推出全新「K酥雞翅」，用肯德基獨家配方佐以豐富台式香料，創造台美混搭風格新滋味，一口咬下外層酥脆、內層雞肉鮮嫩多汁，陪伴消費者居家上班、上課、追劇，隨時嘴饞就來一盒。

回應廣大網友熱情要求，肯德基「椒香麻辣脆雞」終於強勢回歸成為長期販售商品，採用正宗嚴選的四川大紅袍花椒及多款辛香料，熬出香麻帶勁的秘製醬汁，將辣醬均勻裹在經典咔啦脆雞上，再撒上特製的辣椒片，現在天天都吃得到。

▲▼肯德基推出預訂快取、零接觸外送優惠。（圖／業者提供）

因應防疫，肯德基也推出預訂快取、零接觸外送優惠，消費者使用肯德基預訂快取服務，可透過網路預訂後於指定時間到店取餐，店內設有專用取餐櫃台，以減少取餐的等待時間，同時為保護餐廳員工和顧客健康，櫃檯點餐人員全面戴防疫面罩、口罩、手套，並備有零錢盤及支援多元付款方式，建議消費者多使用非現金方式付款，減少接觸、全面防護。

而即日起至6月28日止，使用肯德基預訂快取服務，可再享「加1元多1件」活動，凡預訂快取購買任一XL套餐，加1元即贈1顆原味蛋撻；購買任一桶餐（5塊炸雞桶除外），加1元即贈1塊市價58元的咔啦脆雞。

另外「頂呱呱X點點心」近來聯手推出「呱呱豬仔包」，將經典用蒸的豬仔流沙包改以油炸方式料理，不僅有著金黃色外觀，大口咬下還能先吃到酥脆外皮，接著是罪惡奶皇餡的爆漿口感，讓人忍不住一口接一口，首波開賣上萬顆可是1天就完售。

▲「頂呱呱X點點心」近來聯手推出「呱呱豬仔包」（圖／業者提供）

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