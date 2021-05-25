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線上訂餐才有！漢堡王限時1天「原味華堡+辣薯球」免費吃

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王每月華堡日明天登場。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

國內疫情嚴峻，指揮中心宣布全台3級警戒延長至6月14日，各大速食品牌也在上周起全暫停內用，並推出外送、外帶限定優惠。今（25）日漢堡王宣布於明（26）日推出限時1天官網消費指定餐點並輸入優惠碼，免費吃1顆原味華堡再加1份辣薯球，而門市臨櫃外帶也有1顆華堡免費吃，絕對要把握機會外帶回家怒吃一波。

▲▼漢堡王每月華堡日來了。（圖／業者提供）

▲限時1天原味華堡、辣薯球免費吃。

每月「華堡日」又來了，為鼓勵民眾多多外帶，漢堡王推出以官網預約外帶限定優惠，凡購買指定餐點包括華堡、辣味華堡套餐、雙層華堡、辣味華堡套餐、三層華堡及辣味三層華堡，並輸入優惠碼「LOVEBK」，即可享原味華堡、辣薯球免費吃；若於門市自助點餐機、臨櫃等消費指定套餐並出示此貼文，也能免費吃一顆原味華堡，可累計贈送，不得客製或更改口味，明（26）日限時1天開跑。

另提醒，漢堡王全門市目前暫時提供內用服務，僅可以外帶、外送，至於是否有預期停止實施時間，業者僅說配合中央防疫與疫情的發展而定；而全門市維持實聯制登記，包括街邊店、商場店，凡到店消費者可使用登記表提供姓名、聯絡電話，也能掃描QR Code登記實名訊息，且所有資料僅供防疫追蹤使用，將定期進行銷毀，提醒體溫超過37.5者請勿入內。

▲▼「麥當勞歡樂送」7/8~26 「深夜食堂」限時開張。（圖／業者提供）

▲麥當勞3夯品買1送1。（圖／業者提供）

另，目前2大速食店也有限時優惠，像是麥當勞至6月8日祭出「買1送1」優惠，期間只要使用「24小時歡樂送」網路訂餐及歡樂送APP，低消達28元並輸入優惠「BOGO」，即享「4塊麥克雞塊、勁辣香鷄翅、Oreo冰炫風」3選1「同品項買1送1」優惠，提醒麥當勞歡樂送5月28日前暫停付現服務；至於全門市也暫停內用服務，同步不開放廁所，僅開放外帶、得來速及歡樂送，入店需實聯登記留下資料。

而肯德基則是至5月28日凡採用「預訂快取」點餐即享「加1元多1件」優惠，包括「購買任一XL套餐，加1元多1個原味蛋撻」、「選購任一桶餐（5塊炸雞桶除外）加1元多一個咔啦炸雞」，每套餐及桶餐限加購一次；而在「零接觸外送服務」也推出滿350元免運優惠，消費者可指定外送員將餐點放在門口、請管理室或警衛室代收、戶外定點取餐等。另提醒肯德基全門市同步暫停內用服務、洗手間使用，外帶、外送、汽機車點餐車道服務皆正常營運，另也要實聯登記。

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