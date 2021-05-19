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外帶外送才有！4大速食店優惠懶人包　雞塊買1送1、吃1元蛋塔

▲▼「麥當勞歡樂送」7/8~26 「深夜食堂」限時開張。（圖／業者提供）

▲麥當勞3夯品買1送1。（示意圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

國內疫情嚴重，中央流行疫情指揮中心今（19）日宣布全台進入三級防疫警戒，禁止室內5人、室外10人以上社交聚會，除雙北外，其他縣市陸續加入，並呼籲民眾減少外出，儘量待在家做好防疫工作。而各大美食餐廳紛紛祭出外帶、外送優惠，讓宅在家也能吃好料，《ETtoday新聞雲》統整4大速食店的限時優惠，像是肯德基就推出使用預訂快取點餐購買指定餐點加1元多吃1顆蛋塔、1個炸雞，而麥當勞3大夯品用歡樂送訂餐買1送1。

▲▼頂呱呱挺國片，說國片名限時1天一斤雞只要7折。（圖／頂呱呱提供）

▲頂呱呱於外送平台推1斤雞活動。（圖／頂呱呱提供）

●頂呱呱
頂呱呱宣布於5月20日限時1天祭出超澎湃「1斤雞」活動，並首度限定在外送平台Uber Eats上獨賣，滿滿600克的原味雞塊只要原價85折就能吃到，各店數量有限、售完為止。另，頂呱呱全門市也從即日起禁止內用，僅提供外帶、外送服務，且外帶民眾須戴口罩、量測額溫、登記實聯制表單才可點餐。

●肯德基
肯德基即日起至5月28日凡採用「預訂快取」點餐，即享「加1元多1件」優惠，包括「購買任一XL套餐，加1元多1個原味蛋撻」、「選購任一桶餐（5塊炸雞桶除外），加1元多一個咔啦炸雞」，每套餐及桶餐限加購一次。 另在「零接觸外送服務」也推出滿350元免運優惠，消費者可指定外送員將餐點放在門口、請管理室或警衛室代收、戶外定點取餐等。

●麥當勞
麥當勞即日起至6月8日祭出「買1送1」優惠，期間只要使用「24小時歡樂送」網路訂餐及歡樂送APP，低消達28元並輸入優惠「BOGO」，即享「4塊麥克雞塊、勁辣香鷄翅、Oreo冰炫風」3選1「同品項買1送1」優惠。另，提醒麥當勞雙北門市至5月28日不提供內用服務，同步不開放廁所，僅可使用外帶、得來速與歡樂送服務。

●繼光香香雞
繼光香香雞全門市也為鼓勵外帶，即日起至5月31日推出「買指定經典組合即享第2件炸物半價優惠」，指定組合有1號餐內含香香炸雞、阿根廷魷魚或香香炸雞、阿根廷魷魚及2號餐含香香炸雞加蒜脆杏鮑菇（可換酥炸麻竹筍），提醒每份指定經典組合限加購1項商品，而桃園新光專櫃、中捷專櫃不適用此活動。

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