高雄7少嗨玩氣球趴！蠟燭排愛心　被警開單問繳費：跟無照一樣？





▲防疫期間還開慶生趴，室內聚七人全開罰 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名19歲孟姓男子因生日邀請友人，到他與朋友的租屋處開慶生派對，鄰居聽見喧嘩聲懷疑有群聚活動，通知警方，警方一到門口就發現有一大堆鞋子，屋內並傳出嘻笑聲，進門後果真發現一群人正在開趴，還用氣球、蠟燭布置，因超過5人違反規定，警方開出舉發單，還有人好奇詢問「要罰多少，是不是跟無照一樣去監理所繳費」。

▲門口擺滿鞋子。（圖／記者洪靖宜翻攝）



左營博愛四路派出所6日19時許接獲民眾報案，左營區自由四路一處大樓某戶住宅內，聽到多人說話的聲音疑似有群聚活動，警方到場後發現門口確實有多雙鞋子，且在門外就聽見屋內傳出許多人的嬉笑聲響，經員警按電鈴後入內察看，現場竟發現7名男子在屋內群聚並進行慶生活動，客廳飄滿藍色氣球，牆上還用氣球貼著生日快樂字樣，茶几上還有蠟燭擺出愛心形狀，旁邊瓶瓶罐罐還有生日帽，原來這群人正在開心慶生。

▲警方到場舉發 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

據了解，該住宅為19歲的孟姓、孫姓男子合租，因孟姓男子近日生日，因此邀請5位年紀約17到18歲的友人到家中慶生，雖然7人均有佩戴口罩，但已明顯違反禁止室內5人以上群聚之規定，警方依《傳染病防治法》第67條規定，於現場開立7張舉發通知單移請衛生局裁罰，並令在場眾人立即散去。

警察開出舉發單時，有人在旁詢問「這罰多少？」警方告知法規可處每張可處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，不料對方接著問「是跟無照一樣，去監理所？」警察楞了一下，告知接下來程序會送通知書和蒐證照片等等相關資料給衛生局，由衛生局裁處開罰金額。

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