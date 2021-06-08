紅茶沒味道！她憂喪失味覺「蛋餅狂加辣椒」結局糗翻：我害怕極了

▲網友買了早餐後，喝紅茶發現沒味道而很驚慌。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者郭卉寧／綜合報導

近日台灣疫情延燒，導致民眾只要出現一點疑似症狀，就會擔心是否染疫。一名網友便分享，有次買完早餐後，喝了一口紅茶卻驚覺沒味道，以為自己失去味覺，開始瘋狂回想近期的足跡，並在蛋餅中加入大量辣椒，後來真相曝光，讓她忍不住直呼：「當時的我害怕極了！」

原PO日前在臉書「爆廢公社」指出，早上買了蛋餅和紅茶後，在睡眼惺忪之際喝了一口紅茶，整個人卻瞬間呆住，因為紅茶的味道竟跟白開水一樣，讓她以為自己出現確診症狀，就開始在腦中思考最近幾天的足跡，「我去哪？有沒有碰到誰⋯」。

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▲原PO在蛋餅中加入大量辣椒，卻害自己被辣到。（示意圖／記者許力方攝）



不過，原PO後來轉念一想，「就算真的中鏢，也要先吃飽！」加上自己已經嚐不出味道，因此，她便在蛋餅中加入大量的辣椒，沒想到才吃一口，卻差點被辣死，「再喝一口紅茶⋯其實它是有味道的，只是微甜的…微甜的…微甜的。」這一場尷尬的誤會，也讓她無奈地向餐飲店老闆呼籲，「不要隨意更改餐點口味，就算做好了，也請再試一下味道！」

貼文發出後，隨即引起網友熱烈討論，「老闆只是忘記加糖而已」、「說不定是老闆分不出味道了 」、「一下嚇死，一下辣死」、「現在要是突然吃不到味道，真的會很恐懼」；另外，還有很多網友也分享類似的烏龍事蹟，「我吃泡麵發現沒味道，後來才看到是醬包少了一包，真是嚇死」、「那天我煮了一桶忘記加糖的綠豆湯，好多客人喝了嚇到誤以為自己中了」。