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台灣新冠致死率2.8%高於全球！張上淳：針對快速死亡個案病毒培養

▲▼0603流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

這波疫情以來不到一個月，新冠死亡個案已經將近300例，致死率高達2.8%。中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳今日說明，死亡個案有九成屬於60歲以上，且有潛伏疾病者高達83%，這是容易造成死亡的重要原因。另透過基因定序300多株，目前國內仍以英國變種病毒為主，沒有新的突變，將來會針對快速死亡個案進行病毒培養，釐清有無特別狀況。

國內從5月11日開始公布有本土社區感染個案之後，至今不到一個月已經有1萬0397例本土病例，296例死亡，致死率高達2.8%，比疾管署公布全致死率2.16%要高。

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指揮官陳時中表示，針對死亡情況非常遺憾，指揮中心也會盡最大努力，而疫情起來的急性期，相對整個死亡率會稍微高，會努力透過各類一線醫師、藥物搶救。

張上淳也解釋，整體死亡率確實較高，但要從族群、年齡相同進行比較比較符合科學，這次死亡個案多數是高齡長者，且有多重潛伏疾病，這段期間200多例死亡，60歲以上超過9成，有潛伏疾病者83%，是造成死亡的重要原因。

張上淳提到，目前基因定序持續進行，包含疾管署、其它檢驗單位、學術單位已經有超過300株，看起來都是一樣的英國變異株，並沒有新的突變；死亡比較快的個案，如果有病毒培養，將針對這些個案進行瞭解，是否有特殊狀況。

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