快訊／侯友宜警告「淡水、泰山疫情上升」！ 境內8區確診穩定下降

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心8日公布國內新增219例COVID-19確定病例，均為本土個案。確診個案中新增22例死亡。針對新北市新增123例，為各縣市最多，新北市長侯友宜指出，泰山、淡水疫情有上升趨勢，板橋、中和疫情最為嚴重，他也認為是萬華區擴散過來。

▼侯友宜表示，新北疫情重災區主要是萬華區擴散過來的。（圖／翻攝直播）

侯友宜在防疫記者會上公布各區最新累計數據，包括：板橋1096例，中和790例，三重618例，新莊451例，永和383例，土城372例，新店255例。

稍早指揮中心公布北市最新統計陽性率 1%、新北2.55％，並強調本週與雙北合作重點是「決戰家戶」，快速匡列採檢、居家隔離，將確診者有效安置。確診者儘量安置到檢疫所、防疫旅館，避免確診者在家中要成擴散。

▼8日新北市疫情泰山及淡水有上升趨勢。（圖／翻攝直播）

指揮中心表示，今日新增之219例本土病例，以新北市123例最多，其次為台北市54例，苗栗縣16例，桃園市13例，基隆市8例，彰化縣2例，台南市、新竹市台臺中市各1例。其中雙北地區以外縣市42例中，36例為已知感染源，6例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增22例死亡個案，共計為男性15位、女性7位，年齡介於30多歲至100多歲，發病日介於5月13日至5月30日，確診日介於5月18日至6月4日，死亡日介於5月30日至6月7日。

指揮中心統計，截至目前國內累計698,373例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含675,836例排除)，其中11,694例確診，分別為1,148例境外移入，10,493例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增16例空號 (案7378、9643、10704、10856、11304、11305、11306、11378、11379、11380、11382、11383、11385、11386、11393、11396)，累計65例移除為空號。確診個案中308例死亡。

▼8日新北疫情有八區已下降趨緩。（圖／翻攝直播）