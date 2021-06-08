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新竹縣副縣長造謠政府「發死人財」　民進黨團要求公開道歉

▲▼民進黨團8日上午於立法院召開「藍營扯後腿，特權插隊、散佈謠言」記者會。（圖／取自民進黨立法院黨團臉書直播畫面）

▲民進黨團召開「藍營扯後腿，特權插隊、散佈謠言」記者會。（圖／取自民進黨立法院黨團臉書直播畫面）

記者林銘翰／台北報導

新竹縣副縣長陳見賢扭曲日本外相茂木敏充發言，日前在地方群組中痛批，台灣決策者為了私人利益發國難財、死人財，「必定絕子絕孫」。對此，民進黨立法院黨團書記長羅致政8日表示，這樣的副縣長完全不適格，陳見賢應該公開道歉。

陳子賢日前在地方群組中表示，茂木敏充在國會被問到為何只給台灣124萬劑疫苗時，當場回應台灣政府沒想要很多，只要6月擋一下就好，7月份開始台灣自己就會自己生產的疫苗，痛批台灣這些決策者為了為了私人利益發國難財、死人財，「必定絕子絕孫」。

民進黨團8日上午於立法院召開「藍營扯後腿，特權插隊、散佈謠言」記者會，民進黨團幹事長劉世芳表示，近日有公教人員在網路上亂傳假訊息，這樣的亂象只會影響國民在防疫上應該有的全體一心，民進黨團要求陳見賢更正、道歉，公務機關也要嚴正看待此事。

羅致政指出，台灣過去之所以能夠在疫情期間穩住陣腳，其中一個很重要的原因，就是大家能夠在政府正確、透明、公開的資訊指引下，做好所有的防疫工作。

羅致政憂心，最近看到很多刻意、扭曲、捏造的假訊息，不斷打擊政府、指揮中心及社會的公信力，更擔心背後是有組織、系統、惡意的操作，讓人懷疑藍營的政治人物就是假消息的來源。

羅致政說，當全國的指揮官、副指揮官都在忙於防疫時，身兼新竹縣副指揮官的陳見賢卻忙於傳遞假訊息，「這樣的副縣長完全不適格，應該出來公開道歉」，針對部分引用、傳遞假訊息的藍營政治人物，也拜託所有民眾檢舉，讓政府相關單位速查、速辦、速罰。

劉世芳強調，謠言止於智者，請大家要能夠認清事實，這種企圖破壞台灣與日本長久邦交、友誼的錯假訊息，如果經由公眾人物傳遞，是完全不可以接受的事情。

此外，民進黨團副幹事長黃世杰也提到，這次日本政府展現非常高的效率、誠意，將124萬劑AZ疫苗送到台灣，台灣社會都表達非常高度的支持與感謝之意，但還是有人不斷有刻意操作，宣傳這批疫苗是過期的、日本人不要的，這樣錯誤的資訊在網路上不斷試圖被煽動。

黃世杰強調，指揮中心在第一時間就已經宣布，這批日本贈送的124萬劑疫今年10月才會到期，還有相當長的效期，而且品質要經過食藥署驗證後才會放行，能夠確保這批疫苗的安全及有效性。

黃世杰說，希望全體國民認清事實，在轉傳任何訊息之前，先做查證的動作，不要因為緊張、恐慌就散佈不實謠言，不但要面對法律問題，也會影響社會上法律的成效，呼籲民眾冷靜沈著面對這次的防疫作戰。

▼國民黨新竹副縣長陳見賢被抓包帶頭造謠，扭曲日本外相的言論。（圖／讀者提供）

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