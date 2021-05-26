超怕觸怒中國！文在寅訪美後「急與北京溝通」：將推動習近平訪韓

▲文在寅宴請朝野5黨代表出席青瓦台午餐懇談會，分享此次訪美取得成果。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅訪美會晤拜登，可說是「滿載而歸」，包括美方承諾繼承新加坡會談等對北韓（朝鮮）政策、解除飛彈射程限制、援助韓軍55萬人份新冠疫苗、三星與SK等半導體大廠在美投資、三星與莫德納簽約代理生產，以及雙方關於疫苗研發合作等4項備忘錄。

根據《韓聯社》報導，文在寅返抵南韓後，於今（26）日在青瓦台與朝野5黨舉行午餐懇談會，向各黨黨魁發表此次訪美取得的外交成果。他首先表示，受到全球新冠疫情影響，美韓聯合軍演若要依照前例投入大規模軍力舉行面對面的戶外機動訓練，恐怕是有相當難度。

此次美韓元首峰會上，雙方談及強化半導體與電池等核心產業供應鏈合作，並在聯合聲明中提到台灣海峽問題、南海問題，使中國透過外交部發言人趙立堅表達強烈抗議，因此南韓朝野各界擔憂，此舉恐怕會重新招致中國祭出「限韓令」。

對此文在寅表示，「目前就此次韓美峰會取得的成果，正在與中國取得溝通。同時我們重申，持續發展韓中兩國的戰略夥伴關係，此一既定立場維持不變。」

文在寅也提到韓方積極邀請中國國家主席習近平訪韓，「習近平中國國家主席的訪韓因新冠肺炎而被迫延期，一旦疫情獲得穩定，我們將持續推動習近平訪韓。」

據悉，習近平原定於去年訪韓，但因為南韓國內爆發數波疫情，使得習近平的訪韓一再延期，不過卻也成為韓中兩國外交談判時的談論焦點議題之一。

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