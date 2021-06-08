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雲南野象團找周公下棋！　超萌小象「夾縫中」求睡覺

記者任以芳／綜合報導 

雲南15頭野生亞洲象群一路向北流浪七個多月後，目前還在昆明市周邊附近徘徊。最新消息指出，昨7日當地政府用無人空拍機紀錄象群「超萌」畫面，大象群集體席地睡覺，平均二至三頭大象當保鏢，把小象擠到身邊一起休息，模樣十分溫西逗趣。

▲▼雲南野象團向北流浪七個多月也累了，暫停遷徙，無人機拍到象群倒地睡覺。 （圖／翻攝 海客新聞）

▲雲南野象團向北流浪七個多月也累了，暫時停止遷徙。（圖／翻攝 海客新聞）

綜合陸媒報導，截至2021年6月7日16時50分，從西雙版納北遷的象群持續在昆明市晉寧區夕陽鄉小範圍原地休息徘徊，暫停遷移。由於近日當地持續雷雨，導致無人機監測追踪難度加大。

最新消息稱，無人機監測終於發現亞洲象群在晉寧區夕陽鄉賴家新村山林地裡睡覺休息。根據公布畫面，象群十分警覺，彼此密集依靠入睡。成年的大象負責睡在最外圍，以包圍小象方式集體入睡。

多組照片顯示，小象被團團包圍，可能太悶熱，為求「夾縫中」求睡覺，乾脆把頭靠在象媽媽身上打盹，模樣逗趣又溫馨。

▲▼雲南野象團向北流浪七個多月也累了，暫停遷徙，無人機拍到象群倒地睡覺。 （圖／翻攝 海客新聞）

▲無人機拍到象群倒地休息，小象夾縫中睡覺。（圖／翻攝 海客新聞）

《界面新聞》報導指出，現場指揮部勘察象群周邊地理環境和村莊詳細信息，同時派出多個監測追踪團隊，並協調省森林消防總隊繼續增派8人，支援開展無人機監測，空地結合對象群開展24小時不間斷監測，對離群獨象活動軌跡開展地面追踪。

另據地面追踪監測人員報告，此前離群的1頭公象目前位於象群東偏北方向，直線距離約4公里，人象平安。

現場指揮部當日投入應急處置人員及警力410餘人次，出動渣土車60輛、其他應急車輛64輛、無人機14架，勸返車輛150餘輛次，投餵象食2噸。同時，提前疏散群眾，部分路段實施交通臨時管制，保持靜默，希望引導象群向西、向南遷移尋找新的棲息地。

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