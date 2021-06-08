用21死奪命馬拉松選手照宣傳　陸「童裝」名牌小藍象挨轟

▲大陸知名童裝品牌使用甘肅奪命馬拉松選手照片行銷惹議。（圖／翻攝中新經緯）

記者魏有德／綜合報導

被稱為大陸童裝「愛馬仕」的上海小藍象兒童排汗睡衣店近日遭民眾爆料，在門市的廣告上使用21人遇難的甘肅白銀越野賽選手抱團取暖的照片，文稿還稱，「吸汗快、排汗快、乾爽快，選擇速乾排汗的內衣，避免失溫風險。」引起外界炮轟，直指該公司為了行銷「毫無底線」。

▲大陸知名童裝品牌小藍象排汗衣遭人踢爆不當行銷。（圖／翻攝中新經緯）

《中新經緯》報導，根據網傳照片，店內展示的一張海報上寫著「保持乾燥、至關重要」；「只顧保暖，而忽略了大量出汗引起的失溫風險」等字樣，背景照片是5月白銀越野賽遭遇極端天氣後參賽選手在地上抱團取暖的照片。

事後，「小藍象排汗內衣」官方微博發文向外界致歉，因我司門店「保持乾燥，至關重要」畫面素材使用不當，引發公眾關注及質疑，「對此我司高度重視，於第一時間進行整改下架。基於此事件帶來的不良影響，深表歉意：我們錯了，對不起。」

對此，外界仍不買帳，重創店家商譽，有網友便指出，「祝早日倒閉」；「正常人都不會發這樣的圖」；「沒曝光公司都沒意見，曝光就道歉，不值得原諒」。

▲大陸小藍象排汗衣曾請出奧運金牌選手吳敏霞代言。（圖／翻攝中國網）

據了解，小藍象寶寶排汗衣一向以高端品牌自居，並堅稱「從不打折」，在大陸本土品牌中被稱為是童裝界的「愛馬仕」，曾邀請奧運5屆金牌選手吳敏霞等人代言，形象及銷路一直保持不錯，如今卻捲入「負面」行銷風波，令外界詫異。