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死亡馬拉松後再生意外　甘肅9名鐵路工遭撞...事發前列車誤點14分

▲蘭新鐵路金昌段發生列車撞擊工人事故，造成9人身亡。（圖／翻攝中國鐵路蘭州融媒體中心）

▲蘭新鐵路金昌段發生列車撞擊工人事故，造成9人身亡。（示意圖／翻攝中國鐵路蘭州融媒體中心）

記者魏有德／綜合報導

甘肅金昌的蘭新鐵路段今（4）日清晨發生一起列車撞人事故，造成9名施工人員不幸身亡，原因雖仍在調查中，不過，該列車在意外發生前已晚點14分鐘，是否成為工程人員誤判時機的關鍵，引起外界關注。

▲蘭新鐵路自4月19日起展開鐵道維修養護工程。（圖／翻攝中國鐵路蘭州融媒體中心）

▲蘭新鐵路自4月19日起展開鐵道維修養護工程。（圖／翻攝中國鐵路蘭州融媒體中心）

《極目新聞》報導，按列車時刻表顯示，肇事的k596列車應於5時23分抵達金昌站，並停留6分鐘。按常理推論，事發當下，該列車應已停靠在金昌站。不過，該列車在抵達上一站張掖時便已經晚點14分鐘。

據了解，事故發生的蘭新鐵路自2021年4月19日起進行集中維修，包括更換鋼軌、機械清篩、線路維修及鋼軌打磨等，目的在提高線路設備品質，使旅客出行有更舒適體驗。

有網友提到，鐵路維修的正式流程應是申請天窗點（列車運行圖中，不安排列車運行線，為維修和施工預留的一段時間）內上道作業。如果天窗點外允許維修的話，正常上道作業要設立駐站防護工作，設置一名駐站聯絡員通報來車情況，設一名現場防護員通知道上人員機具撤離，上道人多的話還要加設現場防護員，按規定，來車前10分鐘就要下道。

依照中國鐵路蘭州局集團最新通報顯示，蘭新線4日進行的天窗施工計劃是由蘭州鐵路局工作人員在蘭新線封閉下行線進行大機維修作業，時間自4時06分至7時06分。

不過，就在5時18分左右，施工作業人員在蘭新線上行線K361+402米處，與通過的K596次列車發生碰撞，導致9人遇難，也讓外界對於整起事件發生原因更難釐清。

▲蘭新鐵路意外發生時，工程人員在非預定的鐵路上行線遭列車撞擊。（圖／翻攝中國鐵路蘭州融媒體中心）

▲蘭新鐵路意外發生時，工程人員在非預定的鐵路上行線遭列車撞擊。（示意圖／翻攝中國鐵路蘭州融媒體中心）

甘肅此前因舉辦越野馬拉松賽而造成21死的傷亡意外，再加上這起列車撞死9名工人的事故，已是當地一個月以來連續發生的第二起重大災難事件。

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