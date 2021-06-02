甘肅馬拉松21人身亡　陸體育局：暫停所有新興高危險體育賽事！

甘肅白銀越野馬拉松因遭遇冰雹、大風等極端氣候，導致21人死亡。發生意外時，牧羊人朱可銘剛循聲將6名參賽者救回，被外界封為天使牧羊人爆紅。不過，隨之而來的便是一連串的邀約採訪及直播，令朱可銘吃不消，在微博上發出唯一一篇文章，希望外界還給他單純踏實的生活，並呼籲外界不要受騙而捐款或打賞。