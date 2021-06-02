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甘肅馬拉松21人身亡　陸體育局：暫停所有新興高危險體育賽事！

記者蔡紹堅／綜合報導

甘肅省白銀市「黃河石林百公里越野賽」因發生極端天氣導致21名選手身亡，大陸體育總局6月2日宣布，即日起暫停山地越野、戈壁穿越、翼裝飛行、超長距離跑等管理責任不清、規則不完善、安全防護標準不明確的新興高危體育賽事活動。

體育總局提到，5月22日，甘肅省白銀市黃河石林百公里越野賽因局部天氣突變發生公共安全事件，造成重大人員傷亡，教訓十分沉痛。

▼救難人員緊急上山搜救，但已有多名選手倒地不起。（圖／翻攝微博）

▲▼ 大陸甘肅山地馬拉松遇到極端天氣 。（圖／翻攝 青蜂俠、搜狐跑步）

體育總局指出，為切實保障人民群眾身體健康和生命安全，從即日起，暫停山地越野、戈壁穿越、翼裝飛行、超長距離跑等管理責任不清、規則不完善、安全防護標準不明確的新興高危體育賽事活動。

體育總局還說，將對體育賽事活動進行全面梳理，加快完善管理制度，健全標準規範，全面加強對體育賽事活動安全的管理保障。

體育總局強調，各地要嚴格落實非必要不辦賽要求，堅持底線思維，增強風險意識，強化屬地管理責任，採取切實有效措施防範和化解風險。要圍繞組織運營、服務保障、安全管理、應急救援、疫情防控、地質條件、氣象因素等內容，對所有賽事活動開展全面風險排查，存在安全隱患的一律暫停，嚴防體育領域安全事件發生，為迎接建黨100週年營造良好的環境和氛圍。

▲▼甘肅省22日舉辦「黃河石林山地馬拉松百公里越野賽」，但因極端氣候導致21人身亡。（圖／路透社）

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