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從12星座「回訊息方式」看喜不喜歡你！收到4個人貼圖＝沒機會了

滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲想知道對方喜不喜歡你？從回訊息的方式就知道了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

疫情期間在家悶壞了，玩玩交友軟體、滑滑社群平台遇到心儀對象，你都用什麼方式判斷對方是否也對自己有意思？邊摘玫瑰花瓣邊唸著「他（她）愛我、他（她）不愛我…？」不要瞎猜了，占星專家《安德魯的賤聲房》分析從12星座「回你訊息的方式」就能看出他／她對你有沒有興趣。網友看完自己的星座解析完大讚準：「對喜歡的人才秒回」。

安德魯建議，除了參考太陽外，一定要看月亮及金星：

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1.主動出擊組：牡羊座、獅子座、雙子座、射手座

這4個星座平時很怕無聊，當有事情需要幫忙就會傳訊息給你，一開始可能只想尋求你的意見，待問題解決後，重點就在於「有沒有後續」。當你發現對方不只是傳傳冷笑話，就連雞毛蒜皮的小事都想與你分享，且持續不間斷的傳，可說是關鍵指標，代表他／她想製造機會，時時刻刻與你保持聯繫。

交友廣闊的4星座一開始可能只是因為新鮮感主動找你攀談，當新意褪去後，若還是千方百計的傳訊息給你，對他／她而言可就不是一般的情感了。此外，上述星座也是「重度貼圖使用者」，對一般朋友狂送貼圖敷衍，但若發現自己從未收到貼圖，而都是認真的文字表達，代表你的春天可能要到了。

從12星座「回LINE方式」看喜不喜歡你！收到4個人貼圖＝沒機會了。（圖／截自安德魯的賤聲房YouTube）

2.內容認真組：巨蟹座、處女座、雙魚座

這3星座對於自己在意的人，回覆的訊息內容都得思考一番，可能還會打草稿，對於喜歡的人為了營造好形象，會想得很多，仔細觀察你會發現就連簡單的問題，他／她回答的態度及內容都非常認真，並非應付了事，代表極度重視你。當被這些人喜歡上時，他／她會想要更了解你，想問的問題都會不斷延伸，越問越細，當意識到有「關心的態度」出現時，就要好好把握機會。

從12星座「回LINE方式」看喜不喜歡你！收到4個人貼圖＝沒機會了。（圖／截自安德魯的賤聲房YouTube）

3.有回有保佑組：天秤座、天蠍座、水瓶座

標準的「不愛回訊息」的3個星座，或是放了一晚才選擇性回覆，這些人的手機裡積年累月的堆滿訊息，即使看到通知跳出來，覺得不重要者就會直接滑掉，根本懶得回。如果你是他／她心中重要的那個人，就不用擔心有聊到一半對方會整個人消失不見的風險，而是會認真且有耐心的回覆。只要有被回覆、時間沒有間隔太久，代表倆人的戀情有望開花結果。

從12星座「回LINE方式」看喜不喜歡你！收到4個人貼圖＝沒機會了。（圖／截自安德魯的賤聲房YouTube）

4.秒回組：金牛座、摩羯座

這2星座對於不重要人的訊息連看都不想看，如果是秒讀秒回，代表倆人進一步發展的機會很大。金牛座和摩羯座平時愛裝忙，但對於在乎的人，即使在忙也會利用很瑣碎的時間找機會回覆，「忙」只是他／她一貫的藉口，就看你在對方心中是否已達「非回不可」的地位。

面對面接觸有點悶騷的2星座，不太擅長表達，反而不用見面的回訊息對他／她而言比較拿手，若發現自己的訊息都被不讀不回，那麼真的可以放棄了，你在對方心中沒那麼重要。金牛和摩羯回訊息快慢的依據，取決於看交情，內心戲很足的他／她，擅長用你的問題來反問，一邊互動一邊觀察，若對你有興趣就會有千千萬萬個疑問，等待你來解答。

網友看完頻頻喊準：「本人是牡羊，用貼圖敷衍超級準！別人打字傳訊10句，我只用1個貼圖回覆」「身為摩羯百分之百同意！！內心戲跟反問真的是超準」「我是天蠍真的爆準的，而且我們很常乾脆滑掉訊息」「我處女座真的會打草稿欸」「之前遇過一個天秤，像鬼一樣自己突然冒出來一直找，然後回一回又消失，真的氣死」。 

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